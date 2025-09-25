Debat comercial
Figueres vol suspendre l'obertura de nous supermercats 24 hores i negocis de menjar ràpid o manicura
L'oposició reclama en un ple extraordinari accions per revitalitzar el comerç després de la marxa del grup Inditex
Figueres ha engegat els tràmits per suspendre les llicències d'obertura de supermercats 24 hores, botigues de venda de carcasses i accessoris de telefonia, negocis de manicura, menjar per emportar i de productes cannàbics i derivats (CBD). L'alcalde, Jordi Masquef, ho ha anunciat durant el ple extraordinari fet aquest dijous a petició dels grups de l'oposició del PSC, ERC, CUP i Vox per debatre sobre la situació del comerç, sobretot després de la marxa del grup Inditex. L'oposició ha reclamat accions concretes per revitalitzar el comerç i recuperar l'atractiu de Figueres com a centre comercial a cel obert. El ple també ha abordat l'estat del projecte de la Sala Edison, encallat per falta d'entesa entre el promotor i les administracions.
L'Ajuntament de Figueres ha celebrat aquest dijous un ple extraordinari per abordar la crisi del comerç a la ciutat, amb dos punts a l'ordre del dia: l'anàlisi de la situació de la crisi comercial i les polítiques de promoció i turística i el debat sobre l'aturada del projecte de construcció d'un centre comercial a la Sala Edison. Al ple, convocat a proposta dels grups municipals del PSC, ERC, Vox i CUP, tots els grups municipals han mostrat preocupació per la pèrdua d'embranzida comercial de la ciutat, accentuada després de la marxa del grup Inditex.
Durant el ple, l'alcalde, Jordi Masquef, ha anunciat que l'equip de govern ha engegat els tràmits per suspendre l'atorgament de llicències de noves obertures de comerços que consideren que van en detriment de revitalitzar el teixit comercial de la ciutat. Són, segons ha subratllat, supermercats 24 hores, botigues de carcasses i accessoris de telefonia, negocis de manicura, locals de menjar ràpid o per emportar i comerços de producte cannàbics i derivats (CBD).
Masquef ha exposat que la moratòria seguirà la línia de la que que ja van impulsar per impedir l'obertura de més salons de jocs i apostes. "No podem permetre que espais nobles, com la Rambla, s'omplin de comerços de dubtosa qualitat que degraden la imatge de la nostra ciutat", ha afirmat l'alcalde. És una de les mesures amb les quals preveuen millorar la qualitat de l'oferta comercial evitant el monocultiu de negocis 'low cost' i amb l'objectiu d'atraure inversions de valor afegit.
Les propostes de l'oposició
L'oposició ha posat sobre la taula els diversos factors que consideren que han passat factura al comerç i que han fet que Figueres perdi atractiu a l'hora d'atraure compradors. Entre les causes, els grups han assenyalat el creixement del comerç online, la manca de relleu generacional, la menor afluència de visitants francesos —afectats per la crisi econòmica i institucional a França— i l'impacte de la marxa de grans marques com Inditex, que ha provocat un efecte dòmino en artèries comercials de la ciutat.
Amb un to marcadament constructiu i sense voluntat de voler "buscar culpables" sinó de remar per revertir la situació, els grups de l’oposició han fet diverses propostes per dinamitzar el comerç. El PSC ha suggerit la creació d'un portal actualitzat de locals buits, la millora de carrers del nucli antic i un procés participatiu amb entitats i ciutadania per elaborar un pla estratègic de comerç a llarg termini. També han demanat segmentar l'oferta comercial, fidelitzar clients i recuperar el comprador comarcal, del conjunt de la demarcació i francès.
Figueres, ciutat de les arts
La portaveu d'ERC, Agnès Lladó, ha defensat la necessitat de potenciar la marca 'Figueres ciutat de les arts', aprofitant la figura de Salvador Dalí per projectar una imatge positiva. També ha proposat incentius fiscals per convertir locals buits en habitatges, ajustar els preus dels lloguers comercials al context actual i promoure botigues efímeres o 'pop-ups' per esdeveniments vinculats a les arts.
El portaveu de Vox, Jordi Vivo, ha posat l'accent en la seguretat perquè considera que és un fre per atraure inversors i ha demanat limitar els negocis de baixa qualitat per afavorir comerços de valor afegit. La regidora no adscrita, Àngela Domènech, ha anat directe al gra demanant recuperar "la il·lusió que s'ha perdut".
La CUP, per la seva banda, ha defensat un projecte "ambiciós" de pacificació del centre urbà i ha reclamat limitar els lloguers comercials. El portaveu Xavier Colomer ha afirmat que els preus que alguns propietaris cobren als comerciants per al lloguer dels locals són "esfereïdors" i considera que haurien de fer "un gest" amb la ciutat, ajustant-los a la crisi actual.
A Figueres, Junts governa amb majoria absoluta. El regidor de Promoció Econòmica i Comerç, Manel Rodríguez, ha defensat que la situació del comerç a Figueres, tot i ser complexa, no és tan greu com en altres ciutats catalanes: "No estem tan malament".
El regidor ha remarcat que, en comparació amb altres ciutats equiparables a Figueres, el percentatge de locals comercials buits és inferior i ha defensat que el govern municipal ha adoptat un seguit de mesures (com ara incentius fiscals) per contribuir al fet que s'hi instal·lin negocis nous.
Entre les accions, el govern municipal ha anunciat, a través del regidor Ramon Pastoret, una reducció del 50% al 75% en la quota de llicències d'obertura per a comerços de fins a 150 metres quadrats, amb bonificacions addicionals per a autònoms i la creació de llocs de treball. També han defensat projectes com la instal·lació de càmeres de videovigilància al centre, la millora de la neteja i l'enllumenat públic, i l'aposta per un pla de barris per revitalitzar l'entrada oest de la ciutat.
Picabaralla per la Sala Edison
El segon punt de l'ordre del dia ha estat el que ha centrat els retrets, sobretot entre l'anterior portaveu del PSC, Pere Casellas, i l'alcalde, Jordi Masquef. L'oposició ha carregat contra l'equip de govern per no haver-los mantingut informats de la situació, fins que va sortir a la llum pública que les negociacions estaven encallades per la manca d'acord amb el promotor, Antoni Escudero.
Pere Casellas (PSC) ha criticat durament la manca de transparència del govern, afirmant que ni els regidors ni la ciutadania han rebut informació clara sobre l'estat del projecte. El regidor socialista ha denunciat que el projecte "no va de metres, sinó de lideratge i transparència", i ha acusat Masquef i Junts de gestionar el tema "en capelletes" o reunions a porta tancada, sense implicar l'oposició ni la ciutadania. Casellas ha qualificat la situació de "fracàs", perquè el projecte preveia una inversió "d'entre 15 i 20 milions d'euros" i un edifici "icònic" que transformaria "l'skyline de Figueres".
Masquef ha defensat que van aconseguir la fita de negociar "fins a 17.000 metres quadrats" d'edificabilitat, una xifra superior als 9.000 metres aprovats en el mandat anterior. No obstant això, ha explicat que Escudero va rebutjar la proposta perquè volia més metres (26.000 o fins i tot 50.000), unes demandes que, diu, no encaixaven amb la legalitat urbanística ni amb els interessos de la ciutat.
Masquef ha insistit en la voluntat d'arribar a un acord i ha negat que el projecte estigui definitivament perdut. De fet, ha remarcat que aposten per reprendre les negociacions amb el propietari de l'edifici un cop "baixat el souflé".
El regidor d'ERC, Xavier Amiel, que va capitanejar les negociacions en el darrer mandat, ha demanat consens i deixar de banda les picabaralles. També ha reclamat al govern municipal informar regularment sobre els passos a seguir i ha ofert col·laboració per evitar més confrontacions, com les que hi ha hagut al ple amb retrets creuats entre Casellas i Masquef.
El portaveu de la CUP, Xavier Colomer, també ha expressat malestar perquè considera que el govern ha actuat amb "hermetisme" i ha proposat que l'edifici de la Sala Edison passi a ser de titularitat municipal: "Sé que no és fàcil però tampoc ho és la situació actual". Colomer ha criticat la posició "de poder" del grup Escudero, que posa noves "exigències" sobre la taula i ha advocat per prioritzar equipaments de valor cultural.
