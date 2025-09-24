Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Successos

Reparada la fuita de gas que ha obligat a tancar la plaça Josep Pla de Figueres

Els Bombers han detectat una manipulació a l’escomesa exteriror d'un local tancat, aquesta ha estat reparada

Camió de Bombers.

Camió de Bombers. / Bombers

Eva Batlle

Redacció

Figueres

La fuita de gas detectada a l'exterior d'un edifici situat a la plaça Josep Pla de Figueres ha mobilitzat els serveis d'emergència aquest matí, ha estat reparada. La Guàrdia Urbana ha tallat l'accés a la zona per garantir la seguretat dels vianants i vehicles.

Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat tres dotacions dels Bombers, que han localitzat la fuita en una escomesa exterior d'un local tancat. Els Bombers han tancat la clau de pas i han detectat que l’escomesa presentava signes de manipulació.

L’empresa subministradora s'ha fet càrrec de la reparació de la instal·lació, mentre que els Bombers han abalisat la zona per evitar riscos fins que finalitzin les tasques de manteniment, informen des del cos d'emergències.

