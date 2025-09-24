Els socialistes afavoreixen un acord del Senat per potenciar el patrimoni cultural de Figueres
Consol Cantenys: “Com a capital de l'Alt Empordà, Figueres ha d'exercir un paper de referència cultural per a tota la comarca”
El Grup Parlamentari Socialista al Senat ha aconseguit a la Comissió de Cultura que s'aprovi una esmena transaccional a una moció que demana la preservar, rehabilitar i promoure el patrimoni cultural de la ciutat de Figueres).
La senadora socialista per Girona i exalcaldessa de Vilafant, Consol Cantenys, ha afirmat en la seva intervenció que "el patrimoni no és només memòria, és cohesió social i identitat col·lectiva. Com a capital de l´Alt Empordà, Figueres ha d´exercir aquest paper de referència cultural per a tota la comarca. Per això, des del nostre grup hem presentat una esmena de substitució i, posteriorment, hem pactat una elaboració amb la els béns”.
Aportació del 2% Cultural
L'esmena socialista insta el Govern a recolzar i destinar recursos econòmics a través del 2% cultural per a la rehabilitació i promoció del patrimoni històric de Figueres, en el marc de la celebració dels 150 anys que se celebren el 2025. En particular, es fa referència a la restauració de la muralla carlina del convent dels Caputxins i a la finalització de les obres del Casino Menestral.
Així mateix, a l'esmena se sol·licita al Ministeri de Cultura i, per extensió, segons l'acord transaccional, a totes les administracions competents perquè prestin l'assessorament tècnic oportú per garantir criteris adequats de conservació.
"En definitiva, l'esmena intenta no només reivindicar, sinó assegurar un compromís real amb la ciutat de Figueres i el seu patrimoni", ha assegurat la senadora socialista.
