Seguretat
La piscina exterior de Figueres tanca la temporada amb 14 incidents
Les principals incidències detectades han estat "la manca de vestimenta adequada, menjar en zones no habilitades, no mostrar la documentació o el comportament en llançar-se a l’aigua"
La piscina municipal exterior de Figueres ha registrat 14 incidents aquest estiu, tots de caràcter lleu, segons l’Ajuntament. Les principals incidències detectades han estat "la manca de vestimenta adequada, menjar en zones no habilitades, no mostrar la documentació o el comportament en llançar-se a l’aigua". En tres ocasions s’ha hagut de demanar el reforç de la Guàrdia Urbana, el mateix nombre de cops que l’any passat. Tanmateix, no s’ha expulsat cap usuari. El 2024, en canvi, es van fer fora 25 persones per comportaments incívics com la tinença i consum de drogues i alcohol, baralles i faltes de respecte als vigilants i treballadors.
Des del consistori es valora molt positivament el nombre d’incidents registrats, ja que suposa una reducció important respecte de la temporada passada i segueix la tendència de millora dels darrers anys. En aquest sentit, el 2024 ja s’havia reduït el nombre d’incidents respecte al 2023, quan se’n van registrar 15 de greus. Els lleus, "van ser constants", segons l’Ajuntament.
Incidents reduïts a "mínims històrics"
En aquest sentit, Pere Montserrat, regidor d’Esports, explica que "la valoració global de la temporada d’estiu de piscines és molt positiva, ja que s’ha aconseguit rebaixar a mínims històrics els incidents i les situacions d’incivisme que sovint havien de patir usuaris i treballadors. A través d’estratègies dissuasives, mecanismes d’identificació i tolerància zero amb els qui no volen complir les normes, estem aconseguint que la piscina exterior tingui un ambient familiar i un entorn agradable i cívic".
De mitjana, cada dia hi accedien 300 usuaris i, com a màxim, se’n podien concentrar 190 en un mateix moment.
Més vigilància i seguretat
Des de l’estiu del 2024, l’Ajuntament de Figueres ha reforçat la vigilància i la seguretat. L’any passat ja va incorporar un reglament específic per a les piscines, que es va completar amb un sistema de videovigilància amb quatre càmeres i la presència d’entre un i dos vigilants de seguretat durant el dia, un fet que garanteix més tranquil·litat als banyistes i una millor prevenció d’incidents.
El cas d'Amy Sabaly
Cal recordar que una de les incidències més destacades d’aquest estiu a la piscina figuerenca va ser la que va protagonitzar la regidora d’Igualtat i Justícia Social de l’Ajuntament de Girona, Amy Sabaly, que el 23 d’agost va denunciar a través d’X la situació viscuda en intentar "gaudir d’una tarda familiar a la piscina municipal de Figueres". La política gironina, del mateix grup polític que l’alcalde Lluc Salellas (Guanyem Girona), no va poder entrar perquè tots els membres de la seva família no es van poder identificar amb un document oficial. "Ens han impedit l’entrada sense DNI, NIE o passaport, fins i tot als menors de 12 a 16 anys", va escriure Sabaly a les xarxes socials, en un text que concloïa amb les reflexions: "una norma que converteix l’oci en un entrebanc" i "llàstima que es posin barreres als drets dels infants".
Per la seva banda, l’alcalde de Figueres, Jordi Masquef, va rebatre la queixa amb un tuit on escrivia: "Quin poc nivell que tenim si una regidora d’una ciutat com Girona es pensa que es pot anar pel món sense documentació i pretendre entrar a tot arreu, i a sobre voler-ne fer polèmica barata. No teniu prou feina a governar Girona que heu de venir a donar lliçons a Figueres?".
- Descobreix uns banys termals en un amfiteatre romà a una hora de l'Empordà
- Mobilització a la Farella de Llançà aquest diumenge: continua la recaptació de fons per “salvar la pineda”
- Oriol Bru, el pescador més jove de la confraria de Llançà: 'Des de petit que volia ser pescador, em volia dedicar a això
- L'aturen a Pedret i Marzà per fer servir el mòbil mentre conduïa i acaba denunciat per tenir el carnet retirat i anar begut
- Miguel Ricart trenca el seu silenci de 30 anys i dona una nova versió del crim d’Alcàsser: 'He pres la decisió de parlar perquè vull que això s’aclareixi
- Incendi a l'exterior de l'antic escorxador de Figueres
- Bealgnd, la marca d’Adrià Serra amb ànima empordanesa que creix arreu del món
- Vilabertran prepara 3.500 pomes de relleno per a enllaminir la Fira