Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Figueres

Arriben els busos elèctrics que permetran fer visites al fossar del castell de Sant Ferran de Figueres

Han estat fabricats a la Xina i cada unitat pot transportar fins a 23 passatgers

VÍDEO | L'arribada dels busos elèctrics al castell de Sant Ferran de Figueres

VÍDEO | L'arribada dels busos elèctrics al castell de Sant Ferran de Figueres

Santi Coll

Santi Coll

Figueres

El castell de Sant Ferran de Figueres està a punt d'estrenar un nou sistema de transport sostenible que substituirà els antics tot terreny de la marca Land Rover que fins aquest any havien fet aquest servei. La nova empresa concessionària de les visites a la fortalesa, formada per Actiescola i Terramar, ha adquirit quatre busos elèctrics que han estat construïts a la Xina. Els vehicles van arribar la setmana passada a Figueres i han estat dipositats a les instal·lacions de Ceres Roura fins aquest dilluns, quan s'ha produït el trasllat formal fins a la fortalesa.

Els vehicles han estat dipositats a Ceres Roura abans de pujar-los al Castell

Els vehicles han estat dipositats a Ceres Roura abans de pujar-los al Castell / Actiescola-Terramar

Cada microbús té una capacitat per a 23 passatgers i la seva funció serà facilitar els desplaçaments dels visitants en els recorreguts pel fossat i els camins interiors del Castell, el més gran d'Europa.

Notícies relacionades i més

Una de les noves unitats elèctriques per a les visites del Castell

Una de les noves unitats elèctriques per a les visites del Castell / Actiescola-Terramar

"Ja els tenim a punt i llestos per entrar en servei. La mobilitat sostenible era una de les nostres propostes en aquesta nova etapa turística de Sant Ferran, com ja hem fet des del passat mes de juliol amb l'oferiment d'experiències de visites amb bicicleta", apunta Xavi Camps, codirector de l'empresa. Aquesta proposta ha estat molt ben vista, des d'un primer moment, pel Consorci del Castell i l'Ajuntament de Figueres. La Guàrdia Urbana ha acompanyat la comitiva de vehicles des del recinte firal fins al Castell, en un operatiu que ha despertat la curiositat dels vianants i conductors que han presenciat el pas dels microbusos.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

  1. Descobreix uns banys termals en un amfiteatre romà a una hora de l'Empordà
  2. Mobilització a la Farella de Llançà aquest diumenge: continua la recaptació de fons per “salvar la pineda”
  3. L'aturen a Pedret i Marzà per fer servir el mòbil mentre conduïa i acaba denunciat per tenir el carnet retirat i anar begut
  4. Miguel Ricart trenca el seu silenci de 30 anys i dona una nova versió del crim d’Alcàsser: 'He pres la decisió de parlar perquè vull que això s’aclareixi
  5. Incendi a l'exterior de l'antic escorxador de Figueres
  6. Bealgnd, la marca d’Adrià Serra amb ànima empordanesa que creix arreu del món
  7. Oriol Bru, el pescador més jove de la confraria de Llançà: 'Des de petit que volia ser pescador, em volia dedicar a això
  8. Vilabertran prepara 3.500 pomes de relleno per a enllaminir la Fira

Igualtat licitarà de nou el contracte de les polseres antimaltractament per incorporar “millores tècniques”

Igualtat licitarà de nou el contracte de les polseres antimaltractament per incorporar “millores tècniques”

Arriben els busos elèctrics que permetran fer visites al fossar del castell de Sant Ferran de Figueres

Arriben els busos elèctrics que permetran fer visites al fossar del castell de Sant Ferran de Figueres

VÍDEO | L'arribada dels busos elèctrics al castell de Sant Ferran de Figueres

VÍDEO | L'arribada dels busos elèctrics al castell de Sant Ferran de Figueres

Trump planeja relacionar l’ús del paracetamol amb l’autisme, contradient dècades d’estudis mèdics

Trump planeja relacionar l’ús del paracetamol amb l’autisme, contradient dècades d’estudis mèdics

La jutgessa de Sabadell reobre la causa contra Ana Echaguibel 24 anys després de la mort d'Helena Jubany

La jutgessa de Sabadell reobre la causa contra Ana Echaguibel 24 anys després de la mort d'Helena Jubany

Commoció cerebral: Tom Holland, hospitalitzat d'urgència després de tenir un accident en el rodatge d''Spiderman'

Commoció cerebral: Tom Holland, hospitalitzat d'urgència després de tenir un accident en el rodatge d''Spiderman'

Moeve y Corporate Excellence destacan la licencia social como activo estratégico para la transformación de las compañías en la jornada 'Reputación y sostenibilidad'

Moeve y Corporate Excellence destacan la licencia social como activo estratégico para la transformación de las compañías en la jornada 'Reputación y sostenibilidad'

El Col·legi d'Arquitectes proposa un itinerari de tardor per la Figueres dels anys 70

El Col·legi d'Arquitectes proposa un itinerari de tardor per la Figueres dels anys 70
Tracking Pixel Contents