Figueres
Arriben els busos elèctrics que permetran fer visites al fossar del castell de Sant Ferran de Figueres
Han estat fabricats a la Xina i cada unitat pot transportar fins a 23 passatgers
El castell de Sant Ferran de Figueres està a punt d'estrenar un nou sistema de transport sostenible que substituirà els antics tot terreny de la marca Land Rover que fins aquest any havien fet aquest servei. La nova empresa concessionària de les visites a la fortalesa, formada per Actiescola i Terramar, ha adquirit quatre busos elèctrics que han estat construïts a la Xina. Els vehicles van arribar la setmana passada a Figueres i han estat dipositats a les instal·lacions de Ceres Roura fins aquest dilluns, quan s'ha produït el trasllat formal fins a la fortalesa.
Cada microbús té una capacitat per a 23 passatgers i la seva funció serà facilitar els desplaçaments dels visitants en els recorreguts pel fossat i els camins interiors del Castell, el més gran d'Europa.
"Ja els tenim a punt i llestos per entrar en servei. La mobilitat sostenible era una de les nostres propostes en aquesta nova etapa turística de Sant Ferran, com ja hem fet des del passat mes de juliol amb l'oferiment d'experiències de visites amb bicicleta", apunta Xavi Camps, codirector de l'empresa. Aquesta proposta ha estat molt ben vista, des d'un primer moment, pel Consorci del Castell i l'Ajuntament de Figueres. La Guàrdia Urbana ha acompanyat la comitiva de vehicles des del recinte firal fins al Castell, en un operatiu que ha despertat la curiositat dels vianants i conductors que han presenciat el pas dels microbusos.
