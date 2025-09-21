Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Successos

Incendi a l'exterior de l'antic escorxador de Figueres

Una persona ha patit cremades lleus

Vehicle de Bombers de la Generalitat.

Vehicle de Bombers de la Generalitat. / Bombers

Núria León

Figueres

Un incendi s'ha declarat aquesta matinada a Figueres a l'antic escorxador. El foc ha començat a l'exterior de la nau abandonada, sota un cobert, on es cremava unes pales de fusta. L'avís s'ha rebut al voltant de les 5.09 hores.

Una persona que es trobava en el lloc ha patit cremades lleus. Una dotació de bombers s'ha desplaçat fins a la zona i ha aconseguit controlar l'incendi abans que s’estengués. Els bombers han informat que el foc ha afectat principalment fusta, que es trobava apilada a l'exterior de l'edifici. Les causes de l'incendi encara s'estan investigant.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Descobreix uns banys termals en un amfiteatre romà a una hora de l'Empordà
  2. Mobilització a la Farella de Llançà aquest diumenge: continua la recaptació de fons per “salvar la pineda”
  3. L'aturen a Pedret i Marzà per fer servir el mòbil mentre conduïa i acaba denunciat per tenir el carnet retirat i anar begut
  4. Miguel Ricart trenca el seu silenci de 30 anys i dona una nova versió del crim d’Alcàsser: 'He pres la decisió de parlar perquè vull que això s’aclareixi
  5. Incendi a l'exterior de l'antic escorxador de Figueres
  6. Bealgnd, la marca d’Adrià Serra amb ànima empordanesa que creix arreu del món
  7. Vilabertran prepara 3.500 pomes de relleno per a enllaminir la Fira
  8. 1 detingut i 14 citats per incomplir la Llei d’Estrangeria en una sola nit en bars de Figueres

Així s'ha viscut la Festa de la Sal de l'Escala

Així s'ha viscut la Festa de la Sal de l'Escala

El Peralada rescata un punt i l'Escala paga tres minuts fatídics a Manresa

El Peralada rescata un punt i l'Escala paga tres minuts fatídics a Manresa

Sabadell insisteix que l’OPA del BBVA és "dolenta" malgrat la millora del preu

Sabadell insisteix que l’OPA del BBVA és "dolenta" malgrat la millora del preu

Les millors imatges de la Festa de la Sal de l'Escala 2025

Les millors imatges de la Festa de la Sal de l'Escala 2025

Catalunya s’endinsa en una tardor amb un 70% de probabilitats que faci més calor del normal i amb gran incertesa sobre les pluges

Catalunya s’endinsa en una tardor amb un 70% de probabilitats que faci més calor del normal i amb gran incertesa sobre les pluges

El missatge de l'església ultra a les xarxes es referma: "L'avortament, la ideologia de gènere i el lobby LGTB són demoníacs"

El missatge de l'església ultra a les xarxes es referma: "L'avortament, la ideologia de gènere i el lobby LGTB són demoníacs"

Carta de presentació immillorable del Figueres a Primera Catalana

Carta de presentació immillorable del Figueres a Primera Catalana

Records d’una amistat: Josep Maria Surrell i Javier Susín Casas

Records d’una amistat: Josep Maria Surrell i Javier Susín Casas
Tracking Pixel Contents