1 detingut i 14 citats per incomplir la Llei d’Estrangeria en una sola nit en bars de Figueres

El dispositiu va passar per locals dels barris de la Marca de l’Ham, l’Eixample i el Poble Nou, així com per la plaça Joan Tutau i el carrer de la Jonquera.

Redacció

Figueres

Un nou operatiu conjunt dels diferents cossos policials en bars de Figueres que «generen problemes de convivència i queixes veïnals» la nit de divendres a dissabte va acabar amb un detingut i 14 persones més citades, totes 15 per incomplir la Llei d’Estrangeria.

Segons fonts de l’Ajuntament de Figueres, la nit també va acabar amb vuit denúncies per tinença de drogues i una persona més identificada amb un requeriment judicial pendent.

El dispositiu va passar per locals dels barris de la Marca de l’Ham, l’Eixample i el Poble Nou, així com per la plaça Joan Tutau i el carrer de la Jonquera.

Al llarg de la nit hi van col·laborar agents de la Guàrdia Urbana, els Mossos d’Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.

