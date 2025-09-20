1 detingut i 14 citats per incomplir la Llei d’Estrangeria en una sola nit en bars de Figueres
Un nou operatiu conjunt dels diferents cossos policials en bars de Figueres que «generen problemes de convivència i queixes veïnals» la nit de divendres a dissabte va acabar amb un detingut i 14 persones més citades, totes 15 per incomplir la Llei d’Estrangeria.
Segons fonts de l’Ajuntament de Figueres, la nit també va acabar amb vuit denúncies per tinença de drogues i una persona més identificada amb un requeriment judicial pendent.
El dispositiu va passar per locals dels barris de la Marca de l’Ham, l’Eixample i el Poble Nou, així com per la plaça Joan Tutau i el carrer de la Jonquera.
Al llarg de la nit hi van col·laborar agents de la Guàrdia Urbana, els Mossos d’Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.
