Polèmica
Masquef critica el mitjà 'Orgull de Figueres' per haver-lo retallat d’una fotografia
L’Ajuntament té interposada una demanda judicial contra el seu director, el periodista Josep Adolf Estrader, per "apropiar-se il·legalment dels comptes del Diari de Figueres"
L’afer entre l’Ajuntament de Figueres i Orgull de Figueres −amb el periodista Josep Adolf Estrader al capdavant− continua portant cua. Un dels darrers capítols s’ha produït aquest dijous mateix. Segons ha denunciat a X l’alcalde de la ciutat, Jordi Masquef, el mitjà l’ha retallat d’una fotografia de l’entrega dels Premis Josep Pallach publicada a les xarxes socials del mitjà. "Veig que la gent d’Orgull de Figueres, a banda d’apropiar-se il·legalment dels comptes del Diari de Figueres (de l’Ajuntament), canviant-li el nom a Orgull de Figueres, també tenen molt bones habilitats retallant fotografies", explica. "I això que ahir lliuràvem els Premis Pallach, que justament posen en valor l’educació", afegeix.
Cal recordar que l’Ajuntament de Figueres té interposada una demanda judicial contra Estrader, qui havia estat contractat per gestionar les xarxes socials del Diari de Figueres, un projecte municipal iniciat el setembre de 2023. Segons va anunciar el consistori el 30 de juliol passat, Estrader hauria continuat utilitzant aquests canals de difusió —Facebook, Instagram, X i YouTube— per a una iniciativa privada anomenada Orgull de Figueres, un cop finalitzada la seva col·laboració amb l’Ajuntament.
Fonts municipals indiquen que, al febrer, Estrader va comunicar la seva decisió de posar fi a la col·laboració i que, posteriorment, se li van reclamar les claus d’accés als perfils de xarxes socials, que el consistori considera de titularitat municipal. L’Ajuntament assegura que, en lloc de retornar-les, els perfils van ser transformats en una nova iniciativa independent.
No es va arribar a un acord
Davant d’aquesta situació, el consistori va encarregar el cas a un bufet d’advocats i va intentar negociar amb el periodista per recuperar els canals, però afirma que no s’ha arribat a cap acord. A banda de reclamar la titularitat dels perfils, la demanda també inclou una sol·licitud d’indemnització pels presumptes danys i perjudicis ocasionats.
Paral·lelament, l’Ajuntament s’ha oposat al registre de la marca Orgull de Figueres davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques. Actualment, el consistori només manté en funcionament l’edició trimestral en paper del Diari de Figueres, mentre espera la resolució judicial.
