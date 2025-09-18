Guardons
Els Premis Pallach de Figueres reconeixen un projecte que estimula els sentits i un article sobre l'aprenentatge intergeneracional
L'entrega dels guardons s'ha celebrat aquest dijous a la tarda al Teatre Municipal El Jardí
Els vintens Premis d’Educació Josep Pallach ja tenen guanyadors. El Teatre Municipal El Jardí de Figueres ha estat l’escenari aquest dijous, a les sis de la tarda, l’entrega dels guardons, que s’atorguen en dues categories. Àngela Reverté i Laura Sanclemente, mestres de l’Escola Enric Grau Fontseré de Flix, a Tarragona, han rebut el premi en l’apartat d’experiències educatives. Clara Garcia, amb un article publicat a El Ripollès en paper, ha estat guardonada en la categoria d’articles periodístics sobre transversalitat educativa. Els premis són organitzats per l’Ajuntament de Figueres, l’Ajuntament de Palafrugell i la Fundació Pallach.
L’acte, que ret homenatge al polític i pedagog figuerenc, ha comptat amb l’assistència de Jordi Masquef, alcalde de Figueres; Anna Morillas, regidora d’Educació de Figueres; Maria Lluïsa Teixidor, regidora d’Educació de Palafrugell, i Josep Maria Soler, president de la Fundació Pallach, entre altres. També hi ha participat l’investigador i divulgador científic Héctor Ruiz Martín, que ha ofert la conferència “Aprendre a aprendre. Les millors estratègies d’aprenentatge segons la ciència”. Aquesta conferència ha estat organitzada pel Moviment de Renovació Pedagògica de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Figueres, amb la col·laboració del Servei Educatiu de l’Alt Empordà.
Projectes guanyadors
Àngela Reverté Ferré i Laura Sanclemente Ribera, mestres de l’Escola Enric Grau Fontseré, de Flix (Tarragona), han estat distingides amb el premi d’experiències educatives pel projecte “Espais Multisensorials Comunitaris Snoezelen Cloret”. El projecte consisteix a transformar diversos espais del centre (una aula multisensorial, un jardí sensorial i l’aula de psicomotricitat) per aplicar el mètode Snoezelen, que treballa l’estimulació dels sentits per millorar el benestar emocional i afavorir l’aprenentatge. Els tres grans pilars de la iniciativa són: sessions individuals per a alumnat amb necessitats específiques, sessions d’ambients oberts a tot l’alumnat i sessions comunitàries adreçades també a famílies, gent gran i altres col·lectius del municipi. El projecte té una clara vocació inclusiva i comunitària, ja que busca atendre la diversitat de l’alumnat i, alhora, obrir l’escola al poble, posant aquests espais a disposició d’altres col·lectius socials i educatius. Tant Reverté com Sanclemente formen part del grup de mestres que s’han format com a terapeutes certificades en el mètode Snoezelen i que impulsen el projecte dins del centre.
Pel que fa al premi d’articles periodístics, Clara Garcia Martínez va publicar el gener d’aquest any a El Ripollès en paper un article sobre el projecte “Ens escrivim?”, que enforteix els vincles entre la gent gran i els més joves de la Vall de Camprodon a través de cartes. Segons explica l’autora, la iniciativa ha permès recuperar el gènere epistolar, esdevenir una eina d’aprenentatge compartit, generar un espai de confiança i contribuir al benestar emocional de joves i adults. El projecte és impulsat pels Serveis Educatius de la Vall de Camprodon, la Residència Geriàtrica i la Fundació Comunitària de la Vall de Camprodon, entre altres entitats.
Dotació dels premis
El Premi d’Experiències Educatives, impulsat per l’Ajuntament de Figueres des dels inicis, té una dotació de 5.000 euros (4.000 per als autors i 1.000 per al centre). El Premi d’Articles Periodístics, que impulsa l’Ajuntament de Palafrugell des de fa deu edicions, està dotat amb 1.150 euros.
