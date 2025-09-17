Entrevista | Frederic Carbó President Comerç Figueres
“El projecte APEU era necessari per a Figueres i no ha avançat perquè no s’ha explicat bé”
“Cal potenciar l'oferta cultural de la ciutat, perquè és l’únic gran aspecte diferenciador que no pot oferir un gran centre comercial”
“De la petició d'un ple extraordinari per part de l'oposició me’n vaig assabentar a través de la informació dels mitjans de comunicació”
Frederic Carbó Pujol (Vila-sacra, 1972) presideix l’associació Comerç Figueres des de 2020. És empresari del sector de l’hostaleria, cofundador de la cadena Txot’s, present a Figueres, Roses, Empuriabrava, Girona, Platja d’Aro i, avat, a la Jonquera. També regenta el Lizarran i el Dynàmic. Lidera l’associació amb l’objectiu de "treballar per Figueres" al costat de la seva junta i té clar que el futur comercial de la ciutat dependrà del seu impuls cultural i de la millora de la imatge dels carrers.
Quina visió ens pot donar de la situació actual del sector comercial a Figueres? En el darrer ple municipal es va parlar obertament de "crisi comercial"...
Figueres té el mateix mal que la resta de ciutats que, per sort o per desgràcia, tenen grans centres comercials a la seva perifèria. En el nostre cas, en tenim un de molt gran a quinze minuts de distància, amb pàrquing gratuït. Totes les grans marques han anat cap allà. Té una explicació, se’ls ha ofert molt d’aparcament allà mateix amb un model concret, com és el model americà: aparcar, comprar, menjar i dinamitzar. Per això sempre dic el mateix: en el comerç de Figueres hem de ser cada vegada més professionals i, alhora, més artesans. És l’única manera que té el comerç de la ciutat per a subsistir, perquè contra les grans marques no podem lluitar, sobretot amb el factor preu.
Si en el seu moment la ciutat hagués apostat per acollir grans equipaments comercials en el seu entorn, dins del municipi, les coses serien diferents?
A escala particular, sempre dic que el teu veí ha de ser més ric que tu. Si Figueres tingués un gran espai comercial en el seu entorn i pogués drenar les botigues petites, aniria molt millor per a tot el comerç local. És a dir, una botiga petita, professional i artesana al costat d’un Zara, sobreviurà segur. Tant de bo això que planteges fos possible, tots sabem de què estem parlant.
Aquests darrers temps s’està produint l’obertura de petits supermercats de proximitat que, guardant les distàncies, recuperen la presència de les antigues botigues de queviures de barri. Creu que podria passar el mateix amb el petit comerç, en general, o és circumstancial per causes socials?
Estic constatant que la gent cada vegada més està a precari. Com està el tema de l’habitatge? Fa vint anys, si algú t’hagués dit que pagava quatre-cents euros al mes pel lloguer d’una habitació li hauries dit que era boig. Quan aquests supermercats estan oberts, com venen i a qui venen? Per qui estan regentats? Serveixen a la immediatesa d’una gent que potser no té cuina o que ve a la Rambla per menjar-se unes patates fregides de bossa. I que acaben pagant tres o quatre vegades més car que en un supermercat convencional. Cal fer un replantejament molt seriós dels centres de les ciutats, sobretot en l’àmbit de l’habitatge. Com és que la gent amb una nòmina normal no es pot llogar un pis? És molt trist...
Hi ha alguns municipis que han establert moratòries per impedir noves obertures de centres d’estètica, de souvenirs i de fundes de mòbil, com seria el cas de Tossa de Mar. És una mesura acceptable per a aturar la deriva comercial cap a models no desitjats?
Els polítics han de decidir quin model comercial volen per a la seva ciutat. A mi m’agradaria que el d’aquí fos com el de Cadaqués, que és artesà i professional, per posar un exemple proper. M’agradaria molt tenir a Figueres un comerç totalment diferent al d’altres ciutats. Voldria dir que tens un target de client molt específic, i per això lluitem. La Junta de Comerç Figueres ho té molt clar, i quan parlem amb l’Ajuntament de Figueres, també ho tenen clar. I aquest objectiu de qualitat comercial l’hem de posar a la mateixa altura d’una Figueres cultural. Hem de tenir una ciutat que potenciï molt aquest aspecte diferenciador, de la mateixa manera que necessitem una Figueres amb aparcaments dissuasius, una Figueres amb carrers per a vianants i ben engalanats... Per això es volen fer els APEU, les Àrees de Promoció Econòmica Urbana.
Però aquí a Figueres, l’APEU, que ja venia del mandat anterior. no tira endavant, malgrat l’interès públic de l’Ajuntament i Comerç Figueres. Quins han estat els factors que l’han aturada?
Perquè no s’ha sabut explicar. Era necessari i no l’han sabut explicar bé. Recordo que les últimes reunions que vam fer amb l’Ajuntament vam dir que calia ensenyar a la gent què seria un carrer de l’APEU. És igual que quan un concessionari espera un cotxe nou i ensenya un prototip o un model de mostra, per mostrar els avantatges que ofereix i les diferències davant del de la competència. Havíem d’haver fet un render, una imatge virtual, d’un carrer de Figueres de com és ara i com seria amb l’APEU. I no ho hem fet. Que aquell tant per cent de càrrega impositiva per als propietaris d’un local d’aquell carrer es reverteixi en la seva millora en un carrer molt més comercial, de vianants i amb més pas de gent. Al final, els comerços només sobreviuran si passa gent pel carrer durant tot el dia.
Creu que aquesta és la idea que s’està executant en el carrer Lasauca i la pujada del Castell?
És un pas, és evident que es tracta d’una inversió pública. Ara, si després ens preguntem si aquests carrers estan preparats per a una ciutat energèticament sostenible? O per a una ciutat que d’aquí a pocs anys assolirà els quaranta-quatre o quaranta-cinc graus el mes de juliol? Arbrades, que la gent pugui caminar-hi bé... En el cas de la Pujada sí, però és una pregunta que ens hem de fer en totes les actuacions presents i futures...
Quin comerç creu que tindrà Figueres d’aquí a deu anys?
L’Ajuntament hi té molt a dir, depèn dels carrers que faci. Estic totalment convençut que, com més engalanats tinguem els carrers i, com deia abans, com més aparcaments dissuasius en condicions i per a vianants hi hagi, tindrem un target bastant bo. I insisteixo a potenciar el tema cultural de la ciutat, perquè és l’únic gran aspecte diferenciadors que no pot oferir un gran centre comercial. Tenim Dalí, però a Figueres també s’hi han i hi ha moltes altres coses que fan de bon aprofitar.
Els grups de l’Ajuntament a l’oposició han demanat un ple extraordinari per parlar de la situació comercial de Figueres, els van comentar res al respecte? Han estat convidats a participar-hi?
Me’n vaig assabentar a través de la informació publicada per mitjans de comunicació. L’oposició fa la seva feina i el govern fa la seva, nosaltres aquí no hi entrem.
