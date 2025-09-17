Successos
Detenen "in fraganti" un home que havia entrat a robar en un concessionari de cotxes a Figueres
El presumpte lladre anava carregat amb el material d'automoció robat
Els mossos van detenir l'home per un delicte de robatori amb força
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home que havia entrat a robar en un concessionari de vehicles a Figueres. El cos de policia va rebre l'avís quan es va activar l'alarma de l'establiment, segons han informat a la xarxa X (abans Twitter).
Els agents es van desplaçar fins al local i allà van fer recerca i van enxampar presumpte lladre a prop del lloc dels fets. L'home, que havia escalat una tanca per accedir dins l'empresa, anava carregat amb el material d'automoció robat. Els mossos van recuperar el material i van detenir l'home per un delicte de robatori amb força.
