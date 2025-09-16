Fires
Figueres encadena vuit fires, mercats i festivals en l’agenda d’un sol mes
La Fira de Cervesa Artesana es complementarà amb el Festival de Màgia en un mateix cap de setmana, igual que la Firavo amb el Fòrum Gastronòmic
"No hi ha pitjor missatge que aquell que queda retingut per la gent sense ajustar-se a la veritat". Una frase que fa anys que corre per tot arreu i que, en el cas que ens ocupa està lligat un altre missatge desmentit per la realitat dels fets: "A Figueres no es fa res". Lluny d’aquesta declaració negativa, la capital de l’Alt Empordà n’acumula una altra que la desdiu. Entre finals d’agost i el mes d’octubre, la ciutat té una agenda d’activitats molt carregada, fins i tot amb duplicitats que es complementen i que l'Ajuntament de Figueres s'ha encarregat de destacar.
Des de dos fronts diferents, implicats de ple en aquesta realitat, l’Ajuntament i Comerç Figueres convergeixen en la mateixa idea: "Aquestes activitats són la millor eina per a desestacionalitzar la temporada turística entre finals d’estiu i l’arribada de la tardor", coincideixen a dir Manel Rodríguez, regidor de Promocióeconòmica, i Marta Genís, membre de la junta de l’agrupació comercial.
Símbol de la vitalitat de la ciutat
Rodríguez va més enllà i afirma que tenir l’agenda plena, sobretot els caps de setmana, "és símbol de vitalitat d’una ciutat que no s’està quieta". Aquest 2025, si res no ho fa canviar, acabarà sent excepcional en una franja molt curta de temps, entre principi de setembre i mitjans d’octubre, quan Figueres celebri els seus 150 anys de Ciutat.
El pas de la Vuelta a Espanya amb una etapa contrarellotge per l’àrea urbana, el 27 d’agost, va anar seguida d’una Acústica pletòrica, la més seguida dels darrers anys.
A partir d’aquí, ha començat una llarga fila d’esdeveniments especials. L’Enfiga’t organitzat per Comerç Figueres i la Cuina del Vent va començar el 8 de setembre i s’allarga fins al dia 21. El dia abans, el dissabte 20, la Rambla acollirà l’edició mensual de la Fira del Brocanter del Menestral. Aquest passat diumenge, es va celebrar, a la plaça de Catalunya, la convenció Soc Friki Cultura.
Hi haurà dos caps de setmana amb activitats especials que es complementaran. Del 26 al 28 de setembre, el Festival de Màgia programa tres dies de sorpreses i amb espectacles de nivell. Una d’aquestes actuacions s’implementarà dins dels actes de la Fira Degustació de la Cervesa Artesana de l’Alt Empordà, amb dos dies de durada, el 26 i 27 de setembre.
Passarà el mateix entre el 3 i el 5 d’octubre. La FiraVO dedicada a la venda de vehicles torna a les seves dates habituals després d’un assaig poc exitós amb l’avançament al setembre de l’any passat. La fira en el Recinte Firal coincidirà amb el Fòrum Gastronòmic Ciutat a la Rambla. El 12 d’octubre hi haurà la Fira del Col·leccionista del Menestral.
Les propostes
- Del 8 al 21 de setembre - Campanya gastronòmica Enfiga't
- 14 de setembre - Convenció Soc Friki Soc Cultura
- Del 26 al 28 de setembre - Festival de Màgia
- Del 26 al 27 de setembre - Fira de Degustació de Cervesa Artesana de l'Alt Empordà
- 20 de setembre - Mercat del Brocanter
- Del 3 al 5 d'octubre - Fòrum Gastronònim Ciutat
- Del 3 al 5 d'octubre - FiraVO
- 12 d'octubre - Fira del Col·leccionista
