El segon Fòrum Gastronòmic de Figueres posarà en valor la cuina empordanesa

L’esdeveniment tindrà lloc el 3, 4 i 5 d’octubre a la Rambla de la capital empordanesa i ampliarà l'horari d’obertura

Representants del Fòrum Gastronòmic, de l'Ajuntament de Figueres, d'alguns dels restaurants presents al certamen i membres d'associacions i gremis del sector.

Figueres obre les portes a una nova edició del Fòrum Gastronòmic Ciutat durant els dies 3, 4 i 5 d’octubre a la Rambla de la capital empordanesa. Per segon any consecutiu, la ciutat tornarà a ser l’epicentre de la gastronomia empordanesa que pretén ser un punt de trobada entre la cuina de proximitat, els professionals i el públic en general. Com a novetats d’enguany, el certamen comptarà amb fins a una trentena d’expositors i allargarà l’horari d’obertura per arribar a tots els públics: divendres a partir de les 5 de la tarda i fins a les 11 de la nit, dissabte des de les 10 del matí i fins a les 11 de la nit i diumenge de 10 del matí a les 5 de la tarda.

Durant el cap de setmana, es faran demostracions culinàries de la mà de xefs reconeguts que parlaran i cuinaran davant dels assistents, a més a més de sessions gastronòmiques i concursos. D’altra banda, les opcions de tast augmentaran respecte a l’any passat, on els visitants podran comprar tiquets bescanviables per racions de productes del territori. El certamen també comptarà amb la presència d’un mercat d’artesans agroalimentaris, que enguany estarà format per una trentena de parades.

