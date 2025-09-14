Entrevista | Gemma Gironella Regidora de Serveis Socials, Padró, Igualtat i Drets Civils
“A Figueres, el repte és trobar l’equilibri entre civisme, cohesió social i suport als més vulnerables”
La regidora de Serveis Socials afirma que el trasllat del menjador ha estat d’entrada un del projectes més importants de govern
Amb unes instal·lacions renovades i més acollidores, el servei ha millorat la qualitat de vida dels usuaris: persones sensellar i gent gran
El nou menjador social de Figueres s’ha convertit en una peça clau per dignificar l’atenció a les persones en situació de vulnerabilitat. Amb unes instal·lacions renovades i més acollidores, el servei no només ha millorat la qualitat de vida dels usuaris, sinó que també ha contribuït al benestar del barri on estava ubicat l'anterior menjador social, prop de l'estació de tren. La regidora de serveis socials, Gemma Gironella, aboca compromís i sensibilitat a projectes com el menjador social: prioritza l’equilibri entre el suport social i la convivència ciutadana, incidint especialment en la detecció precoç de casos de sensellarisme, especialment entre els més joves.
L’obertura del nou menjador social, què ha representat per Figueres?
Els usuaris del menjador estan molt contents amb el nou espai. Per una banda, el barri on estava ubicat anteriorment n’ha sortit beneficiat, ja que ha millorat la qualitat de vida dels veïns. I per l’altra, tant els professionals com les persones usuàries valoren molt positivament el canvi: l’espai s’ha dignificat molt. El trasllat del menjador ha estat, d’entrada, un dels projectes més importants de govern perquè el que hem intentat és oferir un equilibri entre recursos per a aquelles persones en situació de vulnerabilitat extrema i la convivència entre els veïns de la ciutat.
L’atenció a les persones sense llar, de quina manera s’ha potenciat amb aquestes noves instal·lacions?
Moltes de les persones que arriben al menjador ho fan amb una motxilla carregada d’experiències difícils. Algunes han caigut en el sensellarisme de manera sobtada per circumstàncies diverses. Per això intentem actuar ràpidament, sobretot amb les persones més joves, perquè com més temps es viu al carrer, més es deteriora la persona, i sovint s’hi barregen altres factors com trastorns de salut mental o addiccions. Poder oferir un espai com el de tarda, on es pot conversar, compartir una estona o tenir un mínim de rutina, és clau. També ho és garantir unes condicions higièniques adequades i un entorn digne.
Un dels reptes més importants a Figueres, també el trobem en matèria d’habitatge, en el fet de poder oferir un sostre digne a les persones?
La demanda sempre és molt superior als recursos disponibles, i per això és imprescindible, en aquest cas, el suport de les administracions supramunicipals. D’altra banda, per accedir a alguns dels pisos d’emergència dels quals disposem, cal seguir un pla de treball individualitzat, però no tothom hi està disposat o preparat. En alguns casos, això implica també abordar aspectes com la salut mental o comprometre’s a deixar una addicció. Sense aquesta predisposició, és difícil iniciar un procés de recuperació, ja que aquest pla és una condició indispensable. En els pisos compartits cal vetllar per la convivència amb la comunitat de veïns. Per això, és fonamental fer un bon seguiment i establir un pla de treball abans de l’accés. Ens hem trobat amb algun cas en què aquest procés no ha funcionat adequadament i també amb casos d’èxit en què persones joves han trobat feina i han sortit de la marginalitat.
Quines altres línies d’acció destaca en altres àrees com igualtat i feminisme?
Estem preparant accions per abordar la violència masclista amb una jornada a nivell de xarxes socials i volem ampliar l’atenció a dones que han patit violència de gènere. La llista d’espera del SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les Dones) és més gran i ens agradaria incrementar el suport jurídic i psicològic, especialment pel que fa a l’atenció psicològica. L’Ajuntament treballa també per coordinar-se amb el SIE (Servei d’Intervenció Especialitzada) i per consolidar el servei del SAI (Servei d’Atenció Integral) per a persones LGTBI+. També es preveuen actes de sensibilització per donar a conèixer els serveis del SAI, ja que hi ha certa desconeixença.
I en matèria de diversitat i immigració, quina és la línia a seguir?
Figueres ha començat a treballar un Pla de Ciutadania, amb la voluntat de reflexionar sobre el sentiment de pertinença a la ciutat que ha variat. A llarg dels darrers anys, i sobre la convivència entre els diversos col·lectius que viuen a la ciutat, aquest pla, encara en fase inicial, s’emmarca dins els 150 anys de Figueres com a ciutat i busca fer una fotografia realista de com ha evolucionat el concepte de ser figuerenc. Volem entendre què vol dir avui sentir-se figuerenc, com es viu aquest sentiment entre joves, gent gran, col·lectius arribats de fora, comunitats com la gitana o les persones migrades.Per fer-ho possible, inicialment s’estan impulsant trobades amb diversos sectors —comerciants, joves, entitats— per recollir visions i obrir un espai de diàleg. L’objectiu final és trobar l’equilibri entre la cohesió social, el civisme i el suport a les persones més vulnerables, un dels grans reptes de ciutat.
Des de les seves àrees, quina radiografia pot fer actualment de la ciutat? Cap a on anem? Quin és el full de ruta?
Figueres és una ciutat diversa, amb moltes nacionalitats que hi conviuen. Sempre ha estat una ciutat acollidora, també des que jo en formo part. Ara bé, tothom ha de venir a sumar. Els drets i els deures són iguals per a tothom, i cal trobar l’equilibri del que hem parlat abans. Des de les meves regidories, aquest ha estat sempre l’objectiu: garantir recursos a qui més ho necessita, sense perdre de vista la convivència i l’equilibri global de la ciutat. És un repte de ciutat que et situa a primera línia de foc, però també un repte personal que afronto amb molta motivació i compromís.
