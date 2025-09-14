Societat
El nou menjador social de Figueres dignifica l’atenció a les persones sense llar i la gent gran en risc d'exclusió
Les noves instal·lacions, ubicades a l’antic escorxador comarcal, ofereixen un espai ampli i renovat amb una inversió superior als 300.000 euros
El trasllat ha millorat la convivència a la ciutat i ha permès oferir un servei més digne: més enllà d’un àpat, es busca garantir un espai segur i acollidor per a les persones vulnerables
Amb l’entrada en funcionament fa pocs mesos del nou menjador social, l’Ajuntament de Figueres ha aconseguit abordar la vulnerabilitat extrema i millorar la convivència entre els veïns de la ciutat.
Des del passat mes de març, el nou servei s’ha traslladat a l’edifici de l’antic escorxador comarcal, al camí vell de Vilatenim, una decisió que ha permès donar una nova vida a un servei essencial per garantir els drets més bàsics de les persones en exclusió social. Les obres han tingut un cost de 360.400 euros i han anat a càrrec de l’ajuntament.
Canvi d'ubicació
El canvi d’ubicació, lluny de l’estació i la plaça Pompeu Fabra, ha posat fi a les tensions veïnals i ha aconseguit millorar l’atenció a les persones en situació de vulnerabilitat. L’espai acull uns 50 usuaris habituals. A més, incorpora un espai de tarda gestionat per Càritas, on de mitjana i passen unes 25 persones cada dia —principalment en situació de sensellarisme.
Tot plegat forma part d’un model més digne, lluminós i acollidor, que vol combinar alimentació, higiene, socialització i seguiment personalitzat, segons destaca la regidora de Benestar Social, Gemma Gironella.
Refugi climàtic
Els serveis que ofereix són els mateixos que abans, però ara en un espai molt més digne, acollidor i lluminós. "Hem guanyat metres quadrats a la zona de menjador, hi ha més dutxes disponibles i el conjunt de les instal·lacions és molt més funcional. Oferim els àpats de dinar i sopar —els usuaris venen al migdia i s’enduen el tàper del sopar—, així com servei de bugaderia, dutxes i un espai de tarda".
L’espai funciona els 365 dies de l’any i també actua com a refugi climàtic durant episodis d’onada de calor o fred. "L’hem estrenat per les onades de calor que hem tingut aquest estiu, però encara no per onades de fred. En aquest cas, el que farem és mantenir obertes les instal·lacions de les deu del vespre fins a les deu del matí", diu Gironella.
Pla de sensellarisme: 55 casos atesos
Es tracta d’un espai polivalent que forma part del pla de sensellarisme, que a la ciutat atén fins a 55 casos. Segons Gironella, el trasllat del nou menjador social ha estat una de les primeres prioritats del mandat. El projecte s’ha executat en temps rècord i, tot i que l’espai està plenament operatiu des del primer dia, encara queden àrees pendents d’habilitar. "Ara ens estem situant. Tots els serveis funcionen, però hi ha espais que encara no s’han condicionat, i el que es farà a la planta superior dependrà del pressupost disponible", explica.
Els usuaris són derivats pels Serveis Socials municipals, principalment a persones empadronades a Figueres. En el cas de persones sense empadronament, s’activa la coordinació amb entitats com Càritas o el Consell Comarcal. "El perfil dels usuaris ha canviat amb els anys; no sempre es tracta de persones sense llar".
Cada cop hi ha més gent gran amb pocs recursos que fan ús d’aquest servei perquè no poden accedir a una alimentació bàsica. "Inclús atén a aquelles persones amb problemes de mobilitat que necessiten suport bàsic reben el seu àpat a domicili, tot i que encara són un grup reduït", segons remarca Gironella. A l’espai de baix es mantenen els serveis de dutxa, bugaderia i continua en funcionament amb èxit un espai de tarda que l’Ajuntament de Figueres i Càritas gestionen en comú.
Espais de tarda, de Càritas
A les tardes, dues tècniques i voluntaris acompanyen els usuaris, tant transeünts com persones sense llar. Se’ls escolta, se’ls ajuda i es genera un espai de socialització, assenyalen des de l’entitat. 400 persones en un any. "Entre l’agost de 2024 i l’agost de 2025, unes 400 persones han passat per l’Espai de Tardes, un servei gestionat per Càritas a través d’un conveni amb l’Ajuntament. Funciona de les 3 a les 6 de la tarda i va més enllà d’oferir tallers o jocs de taula: esdevé un espai de relació, on es crea vincle entre els usuaris. Tot i que hi ha perfils diversos, la majoria es troben en situació de sensellarisme, i són derivats tant pels Serveis Socials com per Càritas.
En reunions recents entre l’ajuntament i l’entitat social han parlat de la necessitat de millorar la senyalització de l'espai i l’accessibilitat al menjador social com ara fer-hi arribar el bus, amb una parada específica. No obstant això, aquesta opció s’ha descartat, ja que s’ha comprovat que a pocs metres del menjador social ja hi ha una parada, i els usuaris poden venir caminant des d’allà, indica la regidora. Càritas també ha incidit en la necessitat d’aprofitar l’espai superior per habilitar-hi habitacions d’ús puntual per a persones sense llar, especialment en situacions climàtiques extremes, una necessitat que existeix a la ciutat. Per fer-ho possible, caldria un sistema de seguretat adequat i més personal, però l’Ajuntament estudia encara quin ús donarà a aquest espai, que dependrà de l’assignació pressupostària, reitera Gironella.
