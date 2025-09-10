Mobilitat
Reobert al trànsit el pas a nivell ferroviari de l'avinguda Vilallonga de Figueres
Adif ha modificat la plataforma de pas per a reduir l'excés de ressalts
L'Ajuntament de Figueres ha anunciat la reobertura al trànsit del pas a nivell ferroviari de l'avinguda Vilallonga després de cinc dies d'obres. Els treballs han anat a càrrec d'Adif, l'entitat gestora de les infraestructures del ferrocarril a l'Estat espanyol i han consistit a modificar la plataforma de les vies en aquest punt de la ciutat. Els treballs han permès eliminar els pronunciats ressalts que hi havia entre les vies i que havien provocat nombroses avaries en vehicles llargs, especialment en els autobusos de transport de passatgers, furgonetes i turismes amb suspensió baixa. Hi havia hagut diversos trencaments de càrter de motor que havien provocat vessaments d'oli a la calçada. La nova plataforma és molt més planera que l'anterior i ha estat senyalitzada amb línies grogues creuades per a evitar que cap conductor s'aturi sobre d'ella.
Una barrera històrica
El pas a nivell de l'avinguda Vilallonga de Figueres és el més transitat de la línia ferroviària que travessa la demarcació de Girona. La seva desaparició és un dels objectius més debatuts a la ciutat des dels anys seixanta del segle passat, quan l'arribada del turisme de masses va convertir aquest pas a nivell en un punt negre d'accés a la Costa Brava nord.
Els veïns de Figueres i els dels pobles del voltant l'han hagut de patir durant anys. En el seu moment, l'obertura de l'N-260 a partir de la sortida de la riera Galligans, a l'actual plaça El·líptica, i la Ronda Sud van mitigar en part la seva problemàtica, però tant aquest pas a nivell com el dels Fossos continuen generant una barrera física de creixement de la ciutat i de la seva mobilitat. L'Estat té previst eliminar-los amb la variant ferroviària que ha de treure l'estació convencional d'on és ara, un projecte que està en marxa i que continua generant debat, malgrat que el POUM del 2023, aprovat majoritàriament pel plenari municipal, estableix aquest trasllat a l'oest de Figueres.
