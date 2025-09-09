Espai històric
El pati entre murs dels Caputxins de Figueres tindrà aparcament estable i jardí polivalent
L'ús provisional per a vehicles durant la Vuelta i l'Acústica ha tingut molt bona acollida
L’Ajuntament de Figueres té previst remodelar l’interior del patí entre murs de l’antic convent els Caputxins per a convertir-lo en un espai enjardinat polivalent amb aparcament públic. Amb motiu de la celebració de la recent etapa de la Vuelta a Figueres i del Festival Acústica, aquest espai ja va ser netejat per a poder funcionar com a aparcament alternatiu provisional. L’alcalde, Jordi Masquef, ha confirmat la voluntat del Govern municipal "d’aprofitar aquest espai i donar-li un bon ús, respectant el perímetre de la muralla carlina que l’envolta". La intenció és "fer-hi un aparcament per a trenta o quaranta places i, al mateix temps, enjardinar la part posterior com un espai polivalent que també serveixi per a fer-hi activitats diverses", afegeix.
El projecte formava part del programa electoral de Junts per Figueres i es podria fer realitat entre finals d’aquest any i l’any vinent, ja que disposa d’una partida pressupostària inicial de 125.000 euros, prevista en els comptes d’inversions d’aquest 2025 aprovats pel plenari.
Barracons de l'escola Parc de les Aigües
L’espai va ser utilitzat, durant uns anys, per a acollir els barracons provisionals de l’escola pública del Parc de les Aigües mentre es construïa l’edifici definitiu, just al costat. Durant l’anterior mandat, l’edifici de la cantonada, també de propietat municipal, es va convertir en la Casa dels Animals.
El mur perimetral dels Caputxins data del segle XIX i es troba en força bon estat. Encara conserva les espitlleres defensives i bona part de la seva estructura. Recentment, es va obrir un pas d’accés per a vianants a la part posterior de l’actual auditori, una modificació estructural que va aixecar polseguera, però que també va permetre millorar la connectivitat dels Caputxins amb l’avinguda Costa Brava.
