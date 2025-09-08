Figueres inicia el curs escolar amb 8.117 alumnes
Hi haurà 3.055 estudiants a secundària, 4.769 a primària i a educació infantil, i 293 infants a les llars d’infants
Es recupera el calendari escolar, “Pla educatiu d’entorn de Figueres”, amb la ciutat com a temàtica principal
Un total de 8.117 alumnes de centres públics i concertats han iniciat, aquest dilluns, el curs escolar 2025-2026 a Figueres: 3.055 en secundària, 4.769 en cursos de primària i educació infantil; i 293 en les llars d’infants municipals. D’altra banda, l’Ajuntament de Figueres ha recuperat, tres anys després, el “Calendari escolar del Pla educatiu d’entorn de Figueres”, que inclou les festes més destacades, material didàctic i que té com a base Figueres i la celebració del 150è aniversari del títol de ciutat.
Els 3.055 alumnes de secundària (entre 1r i 4t d’ESO) estaran repartits als col·legis La Salle i Escolàpies, a l’institut-escola Josep Pous i Pagès, i als instituts Ramon Muntaner, Narcís Monturiol, Alexandre Deulofeu, Cendrassos i Olivar Gran.
Els 4.769 alumnes d’educació infantil (entre I-3 i I-5) i primària (entre 1r i 6è) estaran repartits en les escoles Anicet de Pagès, Maria Àngels Anglada, Joaquim Cusí, Salvador Dalí, Josep Pallach, Pous i Pagès, Amistat, Sant Pau, Parc de les Aigües, Carme Guasch, Cor de Maria, La Salle i Escolàpies.
Pel que fa a les llars d’infants municipals, acolliran aquest curs un total de 293 infants (entre I-0 i I-2), repartits en les Llars Bon Pastor, Els Pins, Lilaina i Xuclamel.
Un calendari amb fets històrics de la ciutat
D’altra banda, la regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Figueres ha recuperat, tres anys després, el “Calendari escolar del Pla educatiu d’entorn de Figueres” del curs 2025-2026 que es repartirà als centres de primària i que també es pot descarregar online. El document té com a base Figueres i va lligat a la celebració del 150è aniversari del títol de ciutat. Dins dels diferents apartats destaquen “Figueres històrica” on s’anomenen transcendents fets històrics de la ciutat com l’assoliment del títol de ciutat ara fa exactament 150 anys. També “Arbres de la ciutat” on es recullen les 12 varietats dels arbres més significatius del municipi que consta d’una fotografia, indrets de la ciutat on es poden localitzar i quantitat aproximada d’exemplars que hi ha d’aquesta espècie. Ressalten també blocs de caràcter més lúdic com “Mots entremaliats” on es convida a jugar amb les lletres i paraules i “D’on és la foto?” per tal de descobrir on s’ha fet una fotografia d’algun indret de la ciutat.
La creació d’aquest material ha estat a càrrec d’Anna Maria Matas i Joan Antoja, docents i dissenyadors de materials didàctics i autors de literatura infantil.
