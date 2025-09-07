Entrevista | Alfons Martínez Puig Portaveu del PSC a l'Ajuntament de Figueres
“Contribuiré en la futura candidatura del PSC a Figueres per ser un nexe de continuïtat i experiència”
El nou portaveu del grup municipal ha agafat el relleu al fins ara cap de llista del grup, Pere Casellas
Alfons Martínez Puig és llicenciat en Història i doctor en Història de l’Art per la UB, gestor processal i administratiu al Departament de Justícia de la Generalitat. Autor de diversos llibres i articles d’investigació, és regidor del PSC des de 2015 a on ha desenvolupat diverses activitats de govern de 2015 a 2017 i de 2019 a 2023, la darrera de les quals com a regidor de Cultura i Turisme. També va ser president del Patronat de la Catequística de 2012 a 2015. Dijous va rellevar Pere Casellas, en el ple, com a portaveu del grup municipal del PSC a l'Ajuntament de Figueres.
Sent el pes de la responsabilitat com a nou portaveu del PSC a l’Ajuntament de Figueres, el principal grup de l’oposició?
Sí, certament. Ja ho havia estat durant el mandat anterior, però el nostre grup formava part del govern i la situació era diferent. Ara em toca a mi assumir el paper que fins ara ha fet Pere Casellas, que no és cap altre que fiscalitzar la feina del govern i expressar el nostre posicionament en tots els temes que afecten la ciutat i, quan s’escau, plantejar alternatives. Assumeixo la feina amb ganes, coneixedor de la responsabilitat que comporta. Estem dins d’un joc democràtic i ser a l’oposició és la feina que ens toca en aquest moment.
Pere Casellas, alcaldable el 2023, ja va anunciar des d’aquest mitjà poc després de les eleccions que faria un pas al costat durant el mandat. No l’ha agafat per sorpresa, doncs.
Sí, és així. I lamento que hagi pres aquesta decisió, perquè ens coneixem des de fa quaranta anys i em mereix tota la confiança. Si estic en política és per ell, no hi hagués entrat sense estar al costat d’algú amb el qual confio al cent per cent. Ell va ser el primer a veure, després de les eleccions, que el PSC necessita un canvi i una reformulació del projecte a partir de les realitats de Figueres. La ciutat va canviant i és bo que hi hagi aquest relleu. Estem en aquest procés, ara.
Diu que no hauria entrat en política, però la política la tenia molt a prop, familiarment parlant. Penso en el seu oncle, l’exalcalde convergent Eduard Puig Vayreda. Era un referent per a vostè, malgrat les diferències ideològiques?
Moltes de les coses que sé de la política les vaig aprendre d’ell. El tinc molt present en el dia a dia. Havíem tingut diferències, sí, però entraven en el debat i era sempre constructiu. Quan parlàvem de política, en cada ocasió acabava aprenent alguna cosa de la seva experiència o de la nostra ciutat. Estic orgullós d’aquest aprenentatge, fins i tot recordo bé cada vegada que m’advertia amb algun "veuràs com això o allò acabarà així...". El temps li acaba donant la raó.
"El 2019 vam creure que el canvi de rumb era necessari, pel bé de Figueres, i vam intentar enfocar-ho d’una altra manera. Crec que el mandat va ser positiu, es van avançar en coses"
Ve de participar en dos mandats amb governs diferents, des de 2015 a 2023, i ara toca una etapa dura a l’oposició, sense matisos. Quins camins seguirà aquesta reformulació socialista?
Hi estem treballant. Tenim la sort de formar part d’un partit molt organitzat i jerarquitzat. Ens movem sempre amb uns calendaris que es marquen des de la Federació i l’Executiva del PSC, però, alhora, ens movem en un marc de molta sobirania a les agrupacions. Estem en el procés de plantejar les coses que més ens preocupen, que són moltes. Poso com a exemple la sostenibilitat, l’urbanisme... Hi ha també coses del dia a dia que formen part de l’oposició que ens toca fer ara i que també formaran part del nou projecte de futur per a Figueres. També hi ha temes estructurals a llarg termini que s’han de plantejar. Ara a qui li toca presentar-los és al Govern. Per la nostra part, treballem per replantejar moltes coses que veiem que fallen. Fins i tot moltes que ho fan de manera recurrent, no només d’ara, sinó de molts temps enrere. El nostre objectiu és tornar a ser decisius per a resoldre-les.
En aquest procés de renovació, vostè apareix com a nou líder del partit: això vol dir que és un dels principals candidats a encapçalar la pròxima llista electoral del 2027 o l’opció està molt verda?
Està molt verda. Com he dit abans, som un partit estructurat i organitzat i, ara per ara, el PSC no té cap capde llista ni cap proposta a tot Catalunya. Les persones són molt importants, però pensem molt en el projecte. En Pere n’és un exemple. Ha fet un pas al costat, però continuarà sent-hi. És un valor indiscutible del nostre partit, coneix molt bé el nostre ajuntament, la ciutat i pot ser molt útil, no només pel projecte socialista, també per Figueres.
De govern a oposició
Amb el retrovisor a la mà, troba que van fer la lectura adequada dels resultats electorals del 2019 i del pacte que va generar, vist el rèdit obtingut quatre anys després?
Això sempre és de molt maldir. Els mandats estan encadenats. La lectura que vam fer el 2023 respecte del 2019, també la podríem fer del 2015. La situació de la ciutat ara fa deu anys era francament dolenta, a tots nivells. El 2019 vam creure que el canvi de rumb era necessari, pel bé de Figueres, i vam intentar enfocar-ho d’una altra manera. A partir de la meva experiència personal com a regidor de govern, crec que el mandat va ser positiu, es van avançar en coses. Un exemple claríssim va ser l’aprovació del nou POUM, quaranta anys després de l’anterior, quaranta! És la primera pedra del futur de la Figueres que hem de viure nosaltres i els nostres fills. És una herència positiva del nostre govern, una peça molt important de la gestió d’una ciutat. Segurament els ciutadans no van acabar d’entendre o acceptar aquell pacte quadripartit del 2019. No era la primera vegada que passava i els resultats finals no van ser els esperats, això és evident. Venint d’on veníem, tinc clar que va ser una bona decisió. En el meu cas, en la mesura de les meves possibilitats, vaig contribuir a tancar dues carpetes importants: la reforma del Museu de l’Empordà i l’obertura de la Casa Natal de Dalí. I n’estic satisfet.
Quina valoració fa de la feina del Govern actual? L’alcalde Jordi Masquef actua amb una majoria molt àmplia, sense necessitat de pactes ni de coalicions, la situació que tots els partits voldrien tenir.
Sí, però aquests tipus de governs majoritaris s’han d’exercir amb molta responsabilitat. Aquestes majories absolutes molt àmplies et permeten actuar amb velocitat de creuer i pots acabar tenint tics que et poden perjudicar. És una de les coses que nosaltres, des de l’oposició, intentarem corregir. Hem col·laborat amb el govern actual, vam aprovar els pressupostos. I tenim una predisposició a continuar col·laborant, encara que veiem que aquesta predisposició, per la seva part, s’ha anat reduint. La velocitat de creuer en l’acció de govern, que té la seva lògica, fa que acabi prescindint de la resta de grups del plenari. És un dels pecats de les majories absolutes, i en el cas de Figueres no és una excepció, malauradament. Amb les coalicions cal anar més amb compte i els temes s’han de pactar molt més.i, de vegades, per no voler escoltar a l’oposició, pots arribar a perjudicar a la ciutadania.
La conseqüència d’aquesta situació que vostè esmenta és l’increment de la crítica mediàtica al govern que hem pogut percebre aquests darrers mesos?
No soc massa de fer escarafalls, però com a grup sí que és cert que hem detectat que la situació comença a semblar-se massa al mandat 2015-2019, en alguns aspectes. Ens toca dir-ho públicament. Sobretot quan detectem que en determinades àrees semblen més important els likes que hi puguin haver a les xarxes socials que els temes realment rellevants.
El PSC és un dels grups que no ha participat en el butlletí municipal Diari de Figueres, la comunicació institucional ha estat un dels seus cavalls de batalla. Com és?
Se’ns va dir que hi haurà un comitè de redacció i no s’ha fet realitat. El biaix de govern en el Diari de Figueres és massa gran i, en absència d’aquest òrgan que hauria de garantir-ne la pluralitat, vam decidir no participar-hi. Si s’arriba a configurar, ens ho replantejarem. No podem validar, amb la nostra participació, una cosa que no va bé. I ja no dic res de l’anterior edició, amb un codi QR esperpèntic.
L'horitzó 2027
El 2027 la ciutat segurament haurà sobrepassat els 50.000 habitants i, entre molts canvis, el ple s’ampliarà. Caldrà filar prim amb les llistes electorals.
Del tot. Crec que, cada vegada més, hem de ser molt curosos i buscar gent realment preparada per a cada àrea de govern, gent que conegui realment la ciutat, i això no sempre ha passat. En els primers mandats democràtics va ser així.
En tot cas, entenc que vostè vol continuar formant part del projecte socialista i estar en un lloc alt de la llista.
Sí, jo soc un jugador d’equip. Per tant, contribuiré en la futura candidatura formant-ne part i ser un nexe de continuïtat i experiència, com portem fent des de 1979. Tenim el repte de treballar per Figueres, com hem fet sempre.
Subscriu-te per seguir llegint
- Mor l'empresari Joaquim Sala, fundador del concessionari Fiat de Figueres
- Màxima alerta: nous estudis avancen dràsticament la frenada del Corrent Atlàntic
- El nou gestor de l'empresa de l'home que es va suïcidar al Port de la Selva estudia 'la viabilitat de la companyia
- Reoberta la carretera de l’Aigueta entre Figueres i Cabanes amb rotonda nova
- Els negocis del Port de la Selva que han tancat després del suïcidi del propietari
- La Selva de Mar estrena amb èxit un model de vida comunitària, referent per als micropobles
- Pep Guardiola, de ruta gastronòmica per l'Empordà
- Figueres adjudica el servei de neteja i accentua el debat de la crisi comercial en un ple agre