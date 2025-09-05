Figueres adjudica el servei de neteja i accentua el debat de la crisi comercial en un ple agre
L'oposició ha demanat formalment la convocatòria d'una sessió extraordinària per a tractar el futur del comerç local
El regidor de Promoció Econòmica convida tots els grups a participar en la redacció d'un Pla Estratègic 2030
La sessió plenària del mes de setembre de l'Ajuntament de Figueres, celebrada aquest dijous, no ha estat cap bassa d'oli. Malgrat que en l'ordre del dia hi havia l'adjudicació del nou contracte de neteja i recollida de residus, pendent de resoldre des de fa quasi una dècada, i que hauria d'haver estat motiu de satisfacció majoritària, la resta de la sessió va tenir un to agre a causa dels retrets i acusacions creuades que es van fer entre el govern majoritari de Junts i alguns dels grups de l'oposició, sobretot el PSC. Els socialistes van estrenar portaveu en la persona d'Alfons Martínez Puig, però el seu predecessor, Pere Casellas, i l'alcalde Jordi Masquef, no se'n van estar d'intercanviar-se retrets sobre la pàtina d'una "deslleialtat institucional" relacionada amb l'Edison i l'Abocador comarcal.
En el primer cas, l'alcalde va reaccionar a la referència socialista sobre la reculada del propietari de l'edifici cinematogràfic del carrer Sant Pau recordant al principal grup de l'oposició que el Govern socialista de la Generalitat havia consensuat amb l'Ajuntament de Figueres la darrera proposta d'edificabilitat de l'immoble. En el segon, Pere Casellas, que és vicepresident del Consell Comarcal de l'Alt Empordà i responsable de Recursos Humans, es va sentir atacat pel regidor d'Hisenda, Ramon Pastoret, quan aquest va demanar-li si sabia que l'ens comarcal tenia problemes de personal i que per això havia retardat la presentació de factures de l'abocador comarcal del 2024 fins a l'exercici en curs. Un fet que ha afectat la gestió de la comptabilitat municipal.
Pistoles que enrampen
Pel ple va passar la comunicació del decret d'alcaldia sobre el protocol d'ús de les pistoles elèctriques Taser per part de la Guàrdia Urbana, amb la veu contrària del representant de la CUP, Xavier Colomer, el qual també va expressar de nou l'oposició del seu partit respecte del trasllat de l'estació ferroviària a l'oest de la ciutat. L'aportació la va fer quan el govern donava compte de la signatura del protocol de la variant ferroviària amb l'Estat, del passat mes de juliol. L'alcalde Masquef va aprofitar l'ocasió per a recordar que l'opció del soterrament del traçat actual, tantes vegades desitjat, "mai ha estat sobre la taula" de l'administració central.
La part central del plenari va estar dedicada a les xifres econòmiques, sobre l'execució del pressupost i l'estabilitat financera de l'Ajuntament. El regidor Ramon Pastoret va tornar a destacar que la hisenda municipal ja havia superat el mal tràngol del pla de contenció financera dels dos darrers exercicis. La portaveu d'ERC, l'exalcaldessa Agnès Lladó, va aprofitar el moment per a demanar un informe sobre l'estat d'execució del pressupost, una petició que va ser acceptada amb la voluntat de fer-la extensiva "a la resta de grups", per part de l'alcalde.
Ordenances fiscals
Quan va ser l'hora de tractar les modificacions de les ordenances fiscals per al 2026, va sorgir l'etern debat sobre les pujades d'impostos i taxes vinculades a les recomanacions europees de cobrir els costos dels serveis. Ramon pastoret va tornar a intervenir per a explicar l'abast "moderat" dels augments proposats, majoritàriament vinculats a les previsions de l'IPC, però la batalla dialèctica va tornar a l'escena sobre les actuacions dutes a terme, en aquest àmbit, pels governs dels anteriors mandats municipals. La regidora socialista Sabrina Martínez va aprofitar el debat d'aquests punts econòmics per a interessar-se per l'inventari de béns municipal, pendent des de fa uns anys, segons va reconèixer l'alcalde.
Campanya promocional de 127.000 euros
El regidor de Promoció Econòmica, Manel Rodríguez, i el portaveu del PSC, Alfons Martínez, es van "enganxar" quan va arribar l'hora de debatre una modificació de crèdit que ha de permetre a l'Ajuntament tirar endavant una campanya promocional de comerç, valorada en 127.000 euros, que es farà aquesta tardor amb el lema "Compra a Figueres". Es tracta de la recuperació de la mateixa campanya que es va fer en el primer moment de la sortida de la pandèmia per a ajudar els establiments de la ciutat amb uns vals promocionals de compra a l'abast dels ciutadans. Martínez va afirmar que aquesta proposta "és un pedaç" i va denunciar "les poques idees" que, segons ell, sorgeixen de Promoció Econòmica. El titular de l'àrea va reaccionar enumerant totes les accions que està duent a terme. "No és un pedaç, és una injecció econòmica d'emergència", va dir sobre la campanya.
Un comerç a la baixa
El tema va encendre el debat sobre la "crisi comercial" que pateix la ciutat. Respecte a això, els grups de l'oposició han demanat formalment un ple monogràfic per tractar sobre el comerç de la ciutat i el seu futur. Per Alfons Martínez, els comerciants "veuen que hem traspassat fronteres i comencen a tenir por". Agnès Lladó va recordar que des del seu grup ja han expressat en diferents plenaris la seva "preocupació" per l'evolució d'un sector molt important "amb el qual la gent es guanya la vida". Xavier Colomer (CUP) va estar d'acord en aquests ajuts, però també va concloure que són "un pedaç". Jordi Vivo, de Vox, va reclamar "un estudi previ i un control de resultats d'aquesta campanya" i Àngela Domènech, ara en condició de no adscrita, va anunciar la presentació de propostes en el debat plenari.
Manel Rodríguez, per la seva part, va defensar l'equip de Promoció econòmica i la seva feina: "és un transatlàntic i fa moltes coses". També va esmentar el projecte fallit de l'APEU "perquè l'associació de comerciants va veure que no sortiria". El regidor va aprofitar el moment per a anunciar un Pla Estratègic de Comerç, amb l'horitzó 2030, i va convidar tots els grups a participar-hi.
Adjudicada la recollida amb els dits creuats
Finalment, la recta final dels punts ordinaris del ple van estar dedicats a l'adjudicació del nou contracte de neteja i a la petició de pròrroga de la feina d'Ecoserveis fins que l'empresa adjudicatària, la UTE FCCC-Arema, es faci càrrec plenament del servei. L'alcalde, Jordi Masquef, preveu que aquest fet es produeixi el pròxim 1 de setembre. Tant ell com la resta de regidors van mantenir un posat prudent en conèixer prou bé les espines que ha trobat aquest canvi de servei des del 2016 i les diverses al·legacions i recursos que han afectat el procés de renovació. El cupaire Xavier Colomer va emetre l'únic vot discordant, apel·lant de nou a la voluntat de "municipalització del servei", un fet que l'alcalde Jordi Masquef va tornar a considerar "inassumible" per a la ciutat.
- El nou gestor de l'empresa de l'home que es va suïcidar al Port de la Selva estudia 'la viabilitat de la companyia
- Màxima alerta: nous estudis avancen dràsticament la frenada del Corrent Atlàntic
- Pep Guardiola, de ruta gastronòmica per l'Empordà
- Marta Solà, ramadera de l’Alt : “Al principi volíem el llop mort, però ara hi podem conviure”
- Mor l'empresari Joaquim Sala, fundador del concessionari Fiat de Figueres
- La Selva de Mar estrena amb èxit un model de vida comunitària, referent per als micropobles
- Un model d'Educació 360 a Bàscara: 'Vam veure que hi havia nens desatesos fora de l'horari lectiu
- Allargaran el carril bici de l’Escala fins a Sant Martí d’Empúries