Figueres
La Fira del Vehicle d’Ocasió de Figueres exposarà més de 500 cotxes de 16 concessionaris en tres dies
La 19a edició se celebra del 3 al 5 d’octubre al recinte firal i mostrarà vehicles elèctrics, híbrids, de combustió, de quilòmetre zero, seminous i de gerència
Figueres es prepara per acollir la 19a edició de la Fira del Vehicle d’Ocasió (FiraVO), que tindrà lloc del divendres 3 al diumenge 5 d’octubre al recinte firal. L’esdeveniment organitzat per l'Ajuntament, exposarà durant tres dies més de 500 cotxes de 16 concessionaris en 6.000 m² amb vehicles elèctrics, híbrids, de combustió, de quilòmetre zero, seminous i de gerència.
Es tracta de la fira de vehicles d’ocasió amb més edicions de les comarques gironines i enguany tornarà a les dates habituals, passant de setembre a octubre. Aquest any s’ocupa el 100% de l’espai disponible, "fet que demostra la implicació de les empreses i els bons resultats en les anteriors edicions", segons el consitori. La fira estarà oberta des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre i l’accés serà gratuït. L’acte d’inauguració serà el 3 d’octubre a les 10 del matí.
Com en les edicions anteriors, entre les persones que comprin un vehicle a la fira se sortejaran 16 vals d’aparcament gratuït durant un any a la zona blava de Figueres. És una iniciativa que es duu a terme amb la col·laboració de l’empresa plurimunicipal de serveis FISERSA.
Al FiraVO d’enguany hi participen: Turismes Figueres (Volvo), Optimcar (Jaeco, Omoda, Opel, Suzuki i Mazda), Garatge Plana (Mercedes), Grup Espígul -Interdiesel i Novartis- (Nissan, Renault, Dacia i Toyota), Garatge Sala (Fiat, Alfa Romeo, Abarth i Jeep), Texauto (Kia i Land Rover), Garatge Central (Ford), Autopodium (Seat, Volkswagen, Audi i Skoda), Interfren (Citroën), Fornells Motor (Hyundai), AM 94 (MG i Mitsubishi), Quadis Giq Auto (Peugeot), Quadis Ebro, i les empreses de compravenda Tot Rodó i Flexicar.
El 19è FiraVO s’ha presentat aquest dijous al matí al Museu del Joguet de Catalunya, de Figueres, amb les intervencions de Pilar Sánchez (regidora de Fires i Mercats), de Manel Rodríguez (regidor de Promoció Econòmica) i de Josep Juanola en representació dels concessionaris.
256 cotxes venuts el 2024 i 5,1 milions d’euros de facturació
L’edició de l’any passat va rebre un total de 4.500 visitants, es van vendre 256 vehicles amb un preu mitjà de 20.000 euros i es van facturar 5.120.000 milions d’euros.
