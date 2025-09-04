Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Figueres

La Fira del Vehicle d’Ocasió de Figueres exposarà més de 500 cotxes de 16 concessionaris en tres dies

La 19a edició se celebra del 3 al 5 d’octubre al recinte firal i mostrarà vehicles elèctrics, híbrids, de combustió, de quilòmetre zero, seminous i de gerència

La presentació del FiraVO aquest dijous al matí al Museu del Joguet de Catalunya amb Josep Juanola (en representació dels concessionaris), Pilar Sánchez (regidora de Fires i Mercats) i Manel Rodríguez (regidor de Promoció Econòmica). / Ajuntament de Figueres

Redacció

Figueres

Figueres es prepara per acollir la 19a edició de la Fira del Vehicle d’Ocasió (FiraVO), que tindrà lloc del divendres 3 al diumenge 5 d’octubre al recinte firal. L’esdeveniment organitzat per l'Ajuntament, exposarà durant tres dies més de 500 cotxes de 16 concessionaris en 6.000 m² amb vehicles elèctrics, híbrids, de combustió, de quilòmetre zero, seminous i de gerència.

Es tracta de la fira de vehicles d’ocasió amb més edicions de les comarques gironines i enguany tornarà a les dates habituals, passant de setembre a octubre. Aquest any s’ocupa el 100% de l’espai disponible, "fet que demostra la implicació de les empreses i els bons resultats en les anteriors edicions", segons el consitori. La fira estarà oberta des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre i l’accés serà gratuït. L’acte d’inauguració serà el 3 d’octubre a les 10 del matí.

Com en les edicions anteriors, entre les persones que comprin un vehicle a la fira se sortejaran 16 vals d’aparcament gratuït durant un any a la zona blava de Figueres. És una iniciativa que es duu a terme amb la col·laboració de l’empresa plurimunicipal de serveis FISERSA.

Al FiraVO d’enguany hi participen: Turismes Figueres (Volvo), Optimcar (Jaeco, Omoda, Opel, Suzuki i Mazda), Garatge Plana (Mercedes), Grup Espígul -Interdiesel i Novartis- (Nissan, Renault, Dacia i Toyota), Garatge Sala (Fiat, Alfa Romeo, Abarth i Jeep), Texauto (Kia i Land Rover), Garatge Central (Ford), Autopodium (Seat, Volkswagen, Audi i Skoda), Interfren (Citroën), Fornells Motor (Hyundai), AM 94 (MG i Mitsubishi), Quadis Giq Auto (Peugeot), Quadis Ebro, i les empreses de compravenda Tot Rodó i Flexicar.

El 19è FiraVO s’ha presentat aquest dijous al matí al Museu del Joguet de Catalunya, de Figueres, amb les intervencions de Pilar Sánchez (regidora de Fires i Mercats), de Manel Rodríguez (regidor de Promoció Econòmica) i de Josep Juanola en representació dels concessionaris.

256 cotxes venuts el 2024 i 5,1 milions d’euros de facturació

L’edició de l’any passat va rebre un total de 4.500 visitants, es van vendre 256 vehicles amb un preu mitjà de 20.000 euros i es van facturar 5.120.000 milions d’euros.

