Seguretat ciutadana
Figueres estrena protocol per a l'ús policial de les pistoles elèctriques Taser
La Guàrdia Urbana també va començar a utilitzar detectors de metalls durant l'Acústica
L’Ajuntament de Figueres ha posat en marxa un protocol per la utilització de les pistoles elèctriques Taser destinades a la Guàrdia Urbana. El protocol ha estat redactat pel Sot-Inspector en funcions de Cap del cos policial local i va ser aprovat el passat 22 d’agost a través d’un decret d’alcaldia. El govern donarà compet d’aquest tràmit en el ple ordinari que se celebra, aquest dijous.
Aquest és el darrer pas per a l’entrada en servei d’aquests dispositius elèctrics sa l’equipament de la Guàrdia Urbana. “En principi, hem adquirit tres pistoles del tipus Taser i ja hi ha hagut diversos comandaments de la nostra policia que han fet els cursos formatius corresponents per a garantir-ne la seva correcta utilització”, explica l'alcalde Jordi Masquef.
Acord plenari
El Ple de la Corporació en la seva sessió ordinària celebrada el dia 10 d’octubre de 2024 va aprovar “la utilització de pistoles elèctriques Taser, pistoles pebre i detectors de metalls com a elements de seguretat preventiva per a la Guàrdia Urbana de Figueres, tal i com ja venen utilitzant el cos de Mossos d’Esquadra”. En el cas dels detectors de metalls, la seva utilització ja es va posar en marxa la setmana passada coincidint amb la celebració del Festival Acústica, amb la finalitat d’evitar la poresència d’armes blanques o altres elements perillosos en els concerts i les activitats paral·leles de l’esdeveniment.
“Amb el protocol aprovat i els cursos portats a terme, hem donat compliment a l’acord plenari del passat mes d’octubre”, afegeix l’alcalde Masquef. L’acord esmentava explícitament que “requeria la realització dels corresponents cursos de formació per a tots aquells agents que puguin fer servir aquests nous dispositius, a fi de garantir plenament la seva correcta utilització” i recordava que “l’ús de la força sempre ha de procurar causar la menor lesivitat possible”.
La principal funció de les pistoles Taser és incapacitar una persona o animal domèstic o salvatge mitjançant descàrregues elèctriques que imiten els senyals nerviosos i confonen els músculs motors, principalment braços i cames, immobilitzant l'objectiu temporalment per a permetre la seva detenció o atenció adequada, segons les circumstàncies. Aquests dispositius han estat motiu de controvèrsia en diferents ocasions, però també han evitat l'ús d'armes de foc o actuacions policials contundents en d'altres.
