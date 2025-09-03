Fira
Figueres tornarà a ser la capital de la cervesa artesana de l'Alt Empordà amb tastets temàtics i espectacles
Els actes s'allargaran del 18 al 27 de setembre amb la Fira central a la Rambla el cap de setmana amb onze estands cervesers i d'alimentació
L'obrador de la Rufa ha estat l'escenari de la presentació de la quarta edició de la Fira Degustació de la Cervesa Artesana de l'Alt Empordà, que se celebrarà el cap de setmana del 26 i 27 de setembre a la Rambla de Figueres i que tindrà com a preludi diversos actes participatius a partir del dia 18. En aquesta edició hi prendran part set elaboradors de cerveses i quatre propostes alimentàries. Com a celler convidar hi haurà La Calavera de Sant Joan de les Abadesses. La Fira és organitzada per Comerç Figueres amb el suport de l'Ajuntament de Figueres i els elaboradors de la Cooperativa Cervesera de Cadaqués, la Rufa, Notenfadis, Limbik, CDR i Albera.
Els regidors Pilar Sánchez i Manel Rodríguez han destacat la importància que té per a Figueres l'organització d'esdeveniments lúdics que ajuden a "desestacionalitzar" el turisme que rep la ciutat al llarg de l'any. La titular de Fires i Mercats també ha ressaltat el fet que la Fira de la Cervesa coincideixi amb el cap de setmana del Festival de Màgia, un espectacle del qual es podrà viure en directe a la rambvla el dissabte 27 de setembre.
En nom dels elaboradors, Ivan Prudkin ha agraït l'empenta de Comerç Figueres a l'hora de crear aquest esdeveniment i que permet a "una colla de tocats per la tramuntana" donar a conèixer els seus productes artesans de proximitat. Prudkin ha demanat la complicitat dels assistents a l'hora de compartir l'experiència del tast de cada cervesa. A la Fira se'n podran degustar més d'una trentena de varietats. Per a Marta Genís, representant de l'entitat comercial, la Fira permet que "a Figueres passin coses" amb la voluntat d'aconseguir "l'allargament de la temporada turística", tal com han expressat els regidors del Govern municipal. manel rodríguez també s'ha referit a la rellevància d'aquestes activitats com a reforç "de la capitalitat comarcal de Figueres", per donar continuïtat als èxits assolits aquests darrers dies amb l'etapa de la Vuelta i l'Acústica, entre altres propostes.
Cinc tastets temàtics
Els tastets temàtics s’amplien a cinc i es mantenen els dies previs de la Fira per escalfar motors: al restaurant Granada Vins amb menú maridat amb l’associació del Llúpol amb sis plats maridats amb cerveses de la fira (18 de setembre, 20.30 h), a la Casa Natal Salvador Dalí amb cerveses Limbik (19 de setembre, 19 h), a l’obrador Rufa amb visita inclosa (20 de setembre, 11 h), a La Baroteca amb cerveses CDR (20 de setembre, 18 h) i al Balcó del Mercat, el nou espai enogastronòmic de l’altell de la plaça Catalunya amb cerveses Albera (25 de setembre, 19 h). Els preus oscil·len entre els 10 i els 30 euros amb reserva prèvia.
Actuacions musicals i màgia
Durant la Fira Degustació de la Cervesa Artesana hi haurà una àmplia varietat d'espectacles i de concerts. El divendres hi actuarà Kilombo (18 h), amb versions de rumba i fusió llatina; i Els Delai (20.30 h), amb cançons de rumba, ska i balkan hip hop. El dissabte, el discjòquei PD Pawer ambientarà el migdia (12 h) amb música soul, rocksteady, ska i reggae, i a la tarda hi haurà l'espectacle gratuït de màgia de Lola Mento (17.15 h), inclòs dins de la programació de la 3a edició del Festival Internacional de Màgia que coincideix en el mateix cap de setmana a Figueres. El grups The Sugar Daddies (18.30 h), amb versions de rock, i Without (20.30 h), de punk-rock, tancaran les actuacions musicals de la fira.
La il·lustració del cartell, inspirat en un poema de Joan Maragall
Sònia Estévez ha estat la il·lustradora del cartell de la 4a Fira de la Cervesa Artesana, que, com cada any, està inspirat en el poema El pastor i la sirena de Joan Maragall, una metàfora visual que evoca l’essència de l’Empordà. En aquest diàleg amorós entre natura i mite s’hi ha afegit la cervesa, nexe folklòric que uneix aquests dos personatges. Cada any, un il·lustrador o il·lustradora de l’Empordà aporta la seva visió per al cartell de l’esdeveniment.
El got de vidre per beure la cervesa serà el mateix de cada any i es pot reutilitzar d’edicions anteriors i, si no, el trobareu a la fira per un euro.
