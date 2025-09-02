Successos
S'esfondra part de la coberta d'un edifici a Figueres i desallotgen cinc veïns per precaució
Els tècnics d'Urbanisme de l'Ajuntament faran aquest dimarts una avaluació més completa dels danys
Figueres
Una part de la coberta d'un edifici de Figueres, al carrer d'Olot, es va esfondrar aquest dilluns. Els Bombers van rebre l'avís a tres quarts de quatre de la tarda. Després de revisar-ho, l'arquitecta municipal de l'Ajuntament de Figueres va valorar que existia risc d'esfondrament i va ordenar el desallotjament dels veïns.
És un edifici format per dues finques, en les quals hi vivien cinc persones. Els afectats s'han reubicat en cases de familiars. Segons el consistori, aquest dimarts els tècnics d'Urbanisme faran una avaluació més completa dels danys i faran una previsió de quan els afectats podran tornar a casa seva. Fins a llavors, l'accés a l'edifici ha quedat precintat.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La darrera bugada de Dolmon, testimoni comercial i turístic a l'Escala
- EN IMATGES | El naixement de l'escenari Figueres Acústica Arena fa esclatar amb força la tercera nit de concerts
- Alerta: Amb aquesta estafa et poden robar tots els diners del banc en un minut
- Isaac Parés i el repte de Gosbi: que les mascotes mengin millor
- Xavi Pascual, director de l'Acústica: 'El Figueres Acústica Arena ha vingut per quedar-se
- Vaig decidir recaptar uns 5.000 euros, un per cada quilòmetre que recorregués
- Un despreniment obligar a tancar una zona de la platja de Bonifaci de Roses
- Masquef creu que l'Acústica 'fa valdre la marca de la ciutat de Figueres