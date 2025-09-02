Política municipal
ERC critica la proposta de l'Ajuntament de Figueres de rebaixar les taxes als locals buits
Els republicans, liderats per l'exalcaldessa Agnès Lladó, alerten que la mesura la mesura “premia l’especulació” i agreuja la degradació comercial de la ciutat
El grup municipal d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Figueres ha denunciat públicament la proposta del govern de Junts per Figueres d’introduir noves categories amb tarifes reduïdes per a locals comercials buits en les ordenances fiscals de 2026. A dos dies del ple municipal, on el govern de Jordi Masquef presentarà les ordenances fiscals, els republicans avisen que s'està "premiant els propietaris que mantenen els establiments sense ús". "No podem permetre que es premiï econòmicament tenir un local tancat mentre la ciutat es degrada i la gent busca oportunitats fora de Figueres. Cal dinamitzar el comerç i posar els locals buits al mercat per generar vida i activitat econòmica", assegura l'exalcaldessa Agnès Lladó. Segons el grup municipal republicà, un estudi recent demostraria que "molts dels locals buits de Figueres no estan ni tan sols disponibles per a lloguer o venda".
Propostes alternatives d’ERC
Davant aquesta situació, el grup republicà ha presentat una proposta alternativa de modificació de les ordenances fiscals per al 2026. Els eixos centrals són la promoció econòmica i l’accés a l’habitatge.
Pel que fa als locals comercials, ERC proposa:
- Eliminar les noves categories de bonificació per a locals buits.
- Mantenir-los dins la categoria fiscal de comerços actius.
- Incentivar la reconversió d’aquests locals en habitatges, sempre que sigui viable urbanísticament.
Impuls a l’habitatge i l’eficiència energètica
ERC també planteja millores en les bonificacions fiscals per promoure la rehabilitació d’habitatges i la sostenibilitat energètica:
- Increment de la bonificació de l’IBI per instal·lació de plaques solars, del 25% al 45% durant dos anys, amb un màxim de 600 euros anuals per habitatge.
- Nova bonificació del 50% de l’IBI i del 75% de l’ICIO per a locals reconvertits en habitatges, i per habitatges rehabilitats i destinats al lloguer per un mínim de cinc anys.
Per Lladó, en matèria d'habitatge, Figueres necessita "més habitatge disponible i assequible" i, per tant, "bonificar la rehabilitació i destinar els pisos a lloguer és una eina potent per ampliar l’oferta i evitar que tinguem habitatges buits mentre hi ha persones que no poden trobar un lloc on viure".
