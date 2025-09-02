Crònica
Dalí a l’Eurosport i concerts amb 20.000 persones: la Figueres que es vol veure guapa
El posicionament com a pol d’atracció d’esdeveniments mediàtics obre una nova via a canviar el relat de ciutat pessimista
Una contrarellotge de la Vuelta retransmesa per televisió en directe a més d’un centenar de països i un concert, de pagament, amb 20.000 persones dins del marc d’un festival que en reuneix més de 100.000 en quatre dies. A Figueres, i al món en general, hi ha motius per abonar-se als discursos pessimistes. En el cas concret de Figueres, directament autodestructius. Però la coincidència d’aquests dos actes en una mateixa setmana no estan a l’abast de moltes ciutats de cinquanta mil habitants. La política de promocionar la ciutat invertint diners públics en grans esdeveniments està molt bescantada arreu - la Copa Amèrica a Barcelona n’és el darrer exemple -, però a Figueres acollir una contrarellotge per equips de la Vuelta és una "bona notícia". I que el nou Figueres Acústica Arena aculli un concert amb capacitat per a 20.000 persones obre la porta a què, en un futur, la ciutat pugui ser la seu de gires que, fins ara, a Catalunya només es veuen a l’àrea metropolitana de Barcelona.
Grans gires musicals amb parada a Figueres? Impossible? I per què no? Un festival a menys d’una hora en cotxe de Figueres, Deferlandes, ha portat molts milers de persones a Port Barcarès per veure David Getta o Rosalía... També semblava impossible que la Vuelta a Espanya tingués una etapa a Figueres, amb sortida i arribada, amb primeres estrelles de l’esport internacional com el danès Jonas Vingegaard apareixen a les teles de mig Europa baixant amb el seu equip una rampa de sortida estratègicament situada davant la Torre Galatea. Evidentment, tot és qüestió de diners. Al Deferlandes n’hi ha molts i acollir una etapa de la Vuelta, ja no diem del Tour de França, no és gens barat. Però, la imatge del passat dimecres amb el maridatge de ciclisme i Dalí durant més de dues hores a Eurosport té valor. Molt més del que la gent es pot arribar a pensar.
"Porto tot el matí escoltant molts idiomes diferents", explicava una estona abans de la sortida una persona implicada en l’organització local, per destacar que, als carrers, hi havia molts figuerencs, catalans, francesos, holandesos, britànics, espanyols... I això està bé. Perquè a les ciutats hi han de passar coses, encara que això impliqui talls i embussos de trànsit. Realment el passat dimecres hi havia molta gent a Figueres. Però molta més va veure per televisió, com el Visma de Vingegaard, el Lidl de Mads Pedersen, l’UAE de João Almeida o el Deceuninck de Jasper Philipsen van començar la contrarellotge amb la Torre Galatea al darrere. A alguns els devia passar desapercebuda; a altres els va cridar l’atenció i, potser, a uns pocs els va despertar prou interès per a preguntar-li al ChatGPT més coses sobre Figueres.
"Ha estat un dia molt important per Figueres, perquè la repercussió internacional que té la prova, amb una audiència de més de 190 països, et fa un gran aparador", defensava Jordi Masquef després de l’etapa amb uns arguments molts semblants al que utilitzava diumenge per valorar una Acústica que "fa valdre el nom de Figueres i fa que la ciutat sigui percebuda en positiu".
Amant dels grans esdeveniments, Masquef situava el concert d’Oques Grasses com "la prova de foc per demostrar que Figueres pot acollir concerts de gran format". Qui segur que li agafarà el guant és Xavi Pascual que, un cop tancat el festival, tenia clar que l’escenari del "Figueres Acústica Arena ha arribat per quedar-se" i que la via d’acollir grans gires, a banda de ser bona per Figueres, també és una via de creixement per al seu festival. "Hem treballat perquè el festival pugui tenir un espai escènic amb capacitat d’acollir les gires de gran format, i així continuar creixent com a festtval a nivell artístic", va dir Pascual que, ni a cap festival de la Costa Brava ni a la mateixa ciutat de Girona, hi ha ara mateix cap escenari amb capacitat, i disponibilitat, per acollir un concert com el d’Oques Grasses del passat dissabte a Figueres.
A Figueres fan falta moltes coses, però una d’elles és projectar la ciutat en positiu. Buscar un nova Figueres. Una ciutat de més de 50.000 habitants conscient que ja no viurà del mercat setmanal ni dels veïns dels pobles que venen el dissabte a la tarda a comprar-se unes sabates per a la comunió del fill, i que el seu futur passa per ser un gran pol d’atracció cultural i gastronòmica. Amb Dalí de referent i "palanques" com la Vuelta, l’Acústica i la gastronomia. Encara que el pas dels ciclistes obligui a tallar uns carrers durant unes hores d’un dimecres del mes d’agost i l’Acústica faci que sigui més complicat aparcar a la ciutat durant un cap de setmana llarg.
