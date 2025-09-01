Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Gastronomia

Més de quinze restaurants se sumen a la 3a campanya gastronòmica Enfiga’t de Figueres

La proposta, que tindrà lloc del 8 al 21 de setembre, vol posar en valor la figa i la gastronomia de l’Alt Empordà

El 13 de setembre La Cuina del Vent oferirà un 'showcooking' al Balcó del Mercat, el nou espai enogastronòmic de la plaça Catalunya

Una tapa de l'Engiga't de l'any passat.

Una tapa de l'Engiga't de l'any passat. / Ajuntament de Figueres

Redacció

Figueres

Figueres tornarà a celebrar, del 8 al 21 de setembre, la 3a edició de la campanya gastronòmica Enfiga’t per posar en valor la figa i la cuina de l’Alt Empordà. Hi participaran més de 15 restaurants figuerencs i de la resta de la comarca que oferiran tapa, plat, postres o menú amb la figa com a producte principal. Es tracta d’una iniciativa organitzada per Comerç Figueres Associació i el col·lectiu La Cuina del Vent –amb el suport de l'Associació d'Empresaris d'Activitats d’Hostaleria de l’Alt Empordà-, i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Figueres

La proposta a oferir és lliure per part de cada establiment, tant en preu com en format, tot i que és indispensable que la figa sigui protagonista en cadascuna de les propostes que es presentin. Els restaurants que ja han confirmat la seva participació són: Can Jeroni, Duran, Tony's Figueres, Txot's, Dynamic, Lizarran, Boga Gastrotaberna, Foc Figueres, Sumac, El Trull d’en Francesc, Amiel&Molins, Falconera, L’Encesa, El Molí, Terrazo Espai Gastronòmic. És previst que en els propers dies se n’hi afegeixin més. La informació s’actualitzarà al web www.comercfigueres.com.

La campanya consisteix en l'elaboració d'una tapa, plat o menú amb la figa com a producte principal, donada la temporada en què ens trobem i la rellevància i relació històrica, gastronòmica i cultural d'aquest producte amb la ciutat de Figueres i la comarca de l'Alt Empordà. "La finalitat d'aquesta acció conjunta, és la de promocionar la gastronomia de l'Empordà i de la ciutat a través del producte i del talent culinari i creatiu dels restaurants, i incentivar la resta d'activitats implicades en el territori. La figa és un fruit de temporada de juliol a octubre i té una rellevància i relació històrica, gastronòmica i cultural amb Figueres i l’Alt Empordà", expliquen des de l'Ajuntament.

'Showcooking' al Balcó del Mercat

D'altra banda, el dissabte 13 de setembre, de 10 a 13 hores, hi haurà un showcooking al Balcó del Mercat, el nou espai enogastronòmic i de promoció de productes locals situat a l’altell de la plaça Catalunya, de la mà del col·lectiu gastronòmic de La Cuina del Vent. Aquest grup de professionals i establiments gastronòmics compten amb el suport de l'Associació d'Empresaris d'Activitats d'Hostaleria de l'Alt Empordà i tenen per objectiu promocionar la terra, la cuina, la cultura i la tradició de l'Empordà. Al showcooking també hi participarà un establiment associat a Comerç Figueres Associació. 

Un 'showcooking' de l'any passat.

Un 'showcooking' de l'any passat. / Ajuntament de Figueres

L’Enfiga’t se celebra per tercer any seguit i recupera la campanya Menja't la Figa que s’havia iniciat el 2006.

