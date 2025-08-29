Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Urbanisme

Figueres millora l’accessibilitat a la cruïlla del carrer González de Soto amb l’avinguda Dalí

És un punt molt concorregut de vianants i trànsit urbà

Vianants a la cruïlla del carrer González de Soto amb la vorera rebaixada

Vianants a la cruïlla del carrer González de Soto amb la vorera rebaixada / Santi Coll

Santi Coll

Santi Coll

Figueres

La cruïlla del carrer González de Soto amb l’avinguda Salvador Dalí ha estat modificada per a millorar l’accessibilitat dels vianants, especialment per a les persones amb mobilitat reduïda o les famílies que transiten en cotxe i mainada. Aquesta cruïlla, regulada amb un grup semafòric, té un flux de trànsit molt elevat i s’hi han registrat diversos accidents aquests darrers temps. L’Ajuntament de Figueres ha rebaixat les voreres, però ara cal esperar que els conductors no les envaeixin quan facin el gir d’entrada a l’avinguda.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents