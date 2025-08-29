Urbanisme
Figueres millora l’accessibilitat a la cruïlla del carrer González de Soto amb l’avinguda Dalí
És un punt molt concorregut de vianants i trànsit urbà
La cruïlla del carrer González de Soto amb l’avinguda Salvador Dalí ha estat modificada per a millorar l’accessibilitat dels vianants, especialment per a les persones amb mobilitat reduïda o les famílies que transiten en cotxe i mainada. Aquesta cruïlla, regulada amb un grup semafòric, té un flux de trànsit molt elevat i s’hi han registrat diversos accidents aquests darrers temps. L’Ajuntament de Figueres ha rebaixat les voreres, però ara cal esperar que els conductors no les envaeixin quan facin el gir d’entrada a l’avinguda.
