Figueres
Figueres desplega un dispositiu de seguretat sense precedents per l'Acústica
Control d'aforaments, detectors de metalls i prop de 200 agents per crear un ambient segur pel festival
Figueres es prepara per a la 22a edició de l’Acústica amb un cartell ple d’estrelles que s'espera que tingui una gran rebuda. Aquest any, a més, s’ha afegit un nou escenari als tres espais habituals del festival: l’Acústica Figueres Arena, amb un aforament d’entre 15.000 i 20.000 persones. Així doncs, s’espera superar els 100.000 espectadors que es van reunir l’any passat a la capital empordanesa. "Segurament poques ciutats del país acolliran tants visitants aquesta setmana", explica l’Ajuntament.
Per crear un espai segur durant el festival hi haurà un dispositiu de seguretat format per prop de 200 persones, amb agents de la Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra i voluntaris de Protecció Civil, a més de personal de seguretat privada. Hi haurà un gran nombre de policies, vestits en uniforme i de paisà i es realitzaran identificacions i escorcolls aleatoris. "Com a novetat, els agents de la Guàrdia Urbana incorporaran detectors portàtils de metalls que estrenarem durant l’Acústica, especialment pels principals punts d’accés als concerts", explica l’Ajuntament.
Aquest any la ciutat s’ha preparat per a una Acústica que espera la rebuda més forta des de la pandèmica i que superi els 100.000 espectadors. Així i tot, hi haurà aforament limitat a l'escenari de la Rambla, on se sol reunir més gent, de manera que un cop assolits els 10.640 espectadors, la zona d'accés a la Rambla quedarà tancada.
A la plaça del Doctor Ernest Vila, al costat de la Font Lluminosa, s'hi col·locaran un Centre de Comandament Avançat i un Punt Lila. Aquest últim estarà obert de les 22:00 a les 4:00 el dijous, i de 22:00 a 5:00 el divendres i el dissabte, per a donar visibilitat, seguretat i proximitat.
