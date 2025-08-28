Adif modificarà el pas a nivell principal de Figueres per evitar més incidents mecànics
L’avinguda Vilallonga estarà tancada un mínim de cinc dies a partir del 5 de setembre per a modificar els ressalts de les vies que provoquen avaries
Unes obres de millora de la plataforma ferroviària del pas a nivell de l’avinguda Vilallonga posaran a prova la mobilitat de Figueres a partir del pròxim divendres 5 de setembre. Els treballs són promoguts per ADIF, l’ens gestor de les infraestructures ferroviàries estatals, i van ser sol·licitades per l’Ajuntament de Figueres temps enrere per a resoldre els problemes que genera l’actual configuració de la plataforma per a molts vehicles, especialment els autobusos de transport de viatgers.
Segons ha explicat la regidora de Mobilitat, Núria Bartrolich, aquesta millora obeeix «a una petició formal feta des de l’Ajuntament per a resoldre el problema. Les relacions entre les dues parts són molt fluides i ADIF ha respost positivament a aquesta demanda, de la mateixa manera que també ho va fer dies enrere amb la neteja dels terrenys adjacents a l’estació».
D’ençà de la darrera modificació de l’esmentat pas a nivell amb barrera, el més concorregut de la demarcació de Girona, les plataformes que acompanyen les vies tenen una orientació molt accentuada.
Conducció complicada
A causa de la proximitat entre els dos vials, els conductors han d’anar molt amb compte a l’hora de travessar-lo, fins al punt que en el cas dels vehicles de gran tonatge, especialment els autobusos de transport de viatgers, les furgonetes llargues, les autocaravanes i els camions, poden arribar a tocar a terra amb la carrosseria. «S’han registrat nombrosos trencaments de càrters de motors amb vessament d’olis, amb les complicacions que això comporta, tant per la mobilitat del pas a nivell com per a la reparació dels vehicles afectats», afegeix la regidora Núria Bartrolich.
Aquest efecte duna també alenteix el pas dels vehicles i, en moltes ocasions, no costa gens trobar conductors que travessen la plataforma fent ziga-zaga, un moviment amb el qual cosa també generen una situació de perill evident per als altres conductors.
Uns cinc dies
Les obres obligaran a tancar el pas a nivell uns cinc dies, i com a conseqüència el trànsit principal de vehicles d’entrada i de sortida de la ciutat haurà de passar forçosament per la ronda Ricard Giralt per l’N-260 i la Ronda Sud, que normalment ja està saturada a les hores punta.
Aquesta reparació també afectarà el recorregut de les línies urbanes i interurbanes de transport de viatgers. Les companyies que tenen parada a l’Estació d’Autobusos, les principals usuàries de l’avinguda Vilallonga, també hauran de buscar itineraris alternatius per entrar i sortir de la ciutat.
