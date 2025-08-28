Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Festival

Acústica 2025: Aquests són els aparcaments habilitats a Figueres

El consistori ha habilitat quatre espais gratuïts amb més de 1.500 places disponibles

Els aparcaments habilitats per l'Acústica de Figueres 2025.

Els aparcaments habilitats per l'Acústica de Figueres 2025. / Ajuntament de Figueres

Redacció

Figueres

Figueres serà l’escenari de la 22a edició del Festival Acústica, del dijous 28 al diumenge 31 d’agost. Per donar alternatives als veïns i acollir l’alt volum d’espectadors que es preveuen l’Ajuntament de Figueres ha habilitat quatre grans aparcaments excepcionals i gratuïts amb més de 1.500 places en total: tres terrenys a la zona del recinte firal. Un entre l’estació depuradora i el Wine Palace; al Clos de Fires -on s’ubica el Parc d’atraccions per les Fires i Festes de la Santa Creu- i a l’interior de la plaça Europa -on antigament se celebrava l’Embarraca’t- i un a la zona del Parc de les Aigües, terreny del costat de l’Auditori dels Caputxins.

Mapa dels aparcaments habilitats per l'Acústica 2025

Mapa dels aparcaments habilitats per l'Acústica 2025 / Ajuntament de Figueres

Aparcaments del recinte firal

Els aparcaments de la zona del recinte firal estan pensats per rebre, principalment, els espectadors que assisteixin al concert d’Oques Grasses (dissabte 30 d’agost) al nou espai del Figueres Acústica Arena, ubicat a l’aparcament del Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i amb capacitat per entre 15.000 i 20.000 espectadors. Aquests tres aparcaments, de terra, són: entre els carrers Vila-sacra i Vilanova de la Muga (entre l’estació depuradora (EDAR) i el Wine Palace); entre els carrers França i Itàlia (al Clos de Fires, el més ampli dels tres, on s’ubica el Parc d’atraccions per les Fires i Festes de la Santa Creu i que habitualment no està habilitat per aparcament) i a l’interior de la plaça Europa, on antigament se celebrava l’Embarraca’t per les Fires i Festes de la Santa Creu.

Parc de les Aigües

Pel que fa al Parc de les Aigües, s’habilitarà un aparcament addicional, al terreny que hi ha al costat de l’Auditori dels Caputxins (entrada per C/ Rec Arnau), pensat especialment pels veïns dels barris de la zona. La setmana passada es va adequar el terreny i es va obrir al públic el 21 d'agost. A més, abans de l’Acústica es farà neteja, arranjaments i anivellaments a diferents aparcaments de terra de l’entorn del Parc de les Aigües.

Els veïns del barri de l’Eixample tindran, com a aparcaments excepcionals més propers, el de l’Auditori dels Caputxins i el de l’estació depuradora. Figueres també disposa d’altres aparcaments gratuïts. El més ampli i pròxim al centre és a l’antic camp de futbol del Far.

