Trànsit
Reobert el pas a nivell del carrer Fossos de Figueres
Una averia de les barreres automàtiques ha interromput la circulació durant més d'una hora
Directe: L'etapa de la Vuelta Espanya a Figueres
Matí complicat a Figueres. A les restriccions i alternatives de mobilitat de la ciutat s'hi ha sumat un incident. El pas a nivell del carrer Fossos de Figueres s'ha tallat durant més d'una hora per una avaria de les barreres automàtiques. A les 13:30 h s'ha pogut reobrir el pas.
La Guàrdia Urbana proposava com a ruta alternativa l'avinguda Vilallonga ja que la N-260 està tallada.
