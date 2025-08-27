Conflicte
Un grup de persones boicotegen l'equip d'Israel en la contrarellotge de La Vuelta a Figueres
Els manifestants portaven pancartes i banderes de Palestina
Directe: L'etapa de la Vuelta Espanya a Figueres
Un grup de persones han boicotejat la contrarellotge de l'equip d'Israel Premier Tech en La Vuelta, que s'està duent a terme a l'Alt Empordà, en senyal de protesa contra el genocidi que s'està produint a Gaza per part d'Israel.
Dues persones, que portaven una pancarta, s'han posat al mig de la carretera fent aturar quatre dels corredors de l'equip. En el lloc, també hi havia altres espectadors que portaven banderes de Palestina.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Recorregut, horaris i favorits: tot el que cal saber sobre l'aterratge de la Vuelta a l'Alt
- Masquef: 'No teniu prou feina en governar a Girona que heu de venir a donar lliçons a Figueres?
- De Rectoria a zona verda arbrada a l'Escala: un enderroc estratègic amb doble objectiu
- Des de l’ al foc de Jarilla: 'La solidaritat no té fronteres, és un orgull veure on arriba l'esforç conjunt
- Detecten 36 pisos amb la llum punxada o desconnectada al Culubret de Figueres
- Aquests municipis de l'Empordà tenen més treballadors que habitants
- Platges tancades al Port de la Selva. Hi ha algú a Costes?
- EN IMATGES | Figueres es prepara per viure La Vuelta aquest 27 d'agost