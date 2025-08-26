Detecten 36 pisos amb la llum punxada o desconnectada al Culubret de Figueres
Un operatiu conjunt a Figueres entre els cossos policials i Endesa ha detectat fins a 36 comptadors de llum punxats il·legalment a la xarxa o desconnectats al barri del Culubret. En l'operació per combatre el frau elèctric, que provoca nombrosos talls de llum a la zona, s'han fet 86 inspeccions en habitatges. D'aquestes, s'ha detectat fraus en gairebé la meitat, 36.
