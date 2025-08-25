Figueres
Masquef: "No teniu prou feina en governar a Girona que heu de venir a donar lliçons a Figueres?
L'alcalde de Figueres respon a la denúncia de la regidora de Girona a qui no van deixar entrar a la piscina municipal
La polèmica per la denúncia de la regidora de l'equip de govern de Girona, Amy Sabaly (Guanyem Girona), que no l'havien deixat entrar dissabte a la piscina municipal amb la seva família, va acabar aquest diumenge al vespre amb una dura resposta de l'alcalde de Figueres. "No teniu prou feina en governar a Girona que heu de venir a donar lliçons a Figueres?", va piular Jordi Masquef a X citant la notícia de l'EMPORDÀ sobre la polèmica. "Quin poc nivell que tenim si una regidora d'una ciutat com Girona es pensa que es pot anar pel món sense documentació i pretendre entrar a tot arreu, i a sobre voler fer-ne polèmica barata", escrivia Masquef que, alcalde de Figueres i membre de la Diputació en representació de Junts, no s'ha amagat de sentir-se ideològicament molt allunyat de les idees polítiques de la CUP, en el cas de Figueres, o Guanyem Girona en el cas del govern municipal de Girona liderat per Lluc Salellas, del qual Amy Sabaly és regidora d'Igualtat, Justícia Social i Cooperació.
La resposta de Masquef va arribar hores després que l'EMPORDÀ es fes ressò d'una piulada d'Amy Sabaly queixant-se que no havia pogut entrar a la piscina municipal de Figueres perquè tots els membres de la seva família no es van poder identificar amb un document oficial. "Ens han impedit l'entrada sense DNI, NIE, passaport fins i tot als menors de 12 a 16 anys", va escriure Sabaly a les seves xarxes socials en un escrit que va concloure amb les reflexions "una norma que converteix l'oci en un entrebanc" i "llàstima que es posin barreres als drets dels infants".
Fonts del govern municipal de Figueres expliquen que demanar la identificació "és una norma" per lluitar contra l'incivisme a les instal·lacions municipals i que es demana a "tothom, abonats i no abonats". Pel que fa al cas dels menors, des de l'ajuntament figuerenc es detalla que "demanem el DNI per contrastar la identitat i l'edat dels menors, a efectes de saber quina tarifa cobrar".
