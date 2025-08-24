Tribunals
L'advocacia de Figueres reclama millors condicions per la sobrecàrrega en el torn d'ofici d'estrangeria
La degana, Maria Hilari, exposa que la situació fronterera dispara les assistències en l'àmbit contenciós administratiu
Marina López
El Col·legi de l'Advocacia de Figueres reclama millors condicions per la sobrecàrrega en el torn d'ofici d'estrangeria. La degana, Maria Hilari, ressalta que la situació fronterera del partit judicial genera un volum excepcional d'assistències en l'àmbit contenciós administratiu, sobretot quan França augmenta els controls d'entrada al país a través de la Jonquera i Portbou. El darrer cop que va passar va ser per les Olimpíades i l'estadística del torn d'ofici del 2024 recull que els lletrats de Figueres van fer fins a 2.864 actuacions en la matèria. La degana assenyala que, durant el pic més alt, les guàrdies d'estrangeria van arribar a gestionar fins a 20 o 22 persones detingudes en un sol dia.
L'estadística sobre les actuacions al torn d'ofici feta pública pel Consell de l'Advocacia al juliol ja reflecteix aquesta "peculiaritat" del partit judicial de Figueres. Mentre que la majoria de Col·legis el gruix de les intervencions són en l'àmbit penal i suposen, en global, el 70% de les actuacions d'ofici; la realitat a Figueres és que al llarg del 2024 hi ha hagut quasi les mateixes assistències penals (2.892) que intervencions en l'àmbit contenciós administratiu (2.864).
La degana del Col·legi de l'Advocacia de Figueres, Maria Hilari, assenyala que això està directament relacionat amb la situació fronterera del partit judicial i les actuacions en aquesta matèria són les relacionades amb el torn d'estrangeria.
Més de 15 detinguts en un dia
Segons Hilari, coincidint amb les Olimpíades de París i l'alerta de nivell 5 per terrorisme a França, el torn d'estrangeria va experimentar un "boom" d'assistències, amb guàrdies que van arribar a gestionar entre 15 i 22 detinguts en un sol dia. Els advocats d'ofici de Figueres han assistit sobretot estrangers retornats al país per les autoritats franceses quan intentaven travessar la frontera: "Tots aquests retorns van generar un volum d'expedients administratius molt elevat".
Tot i que actualment les guàrdies s'han reduït a una mitjana més "habitual" de cinc o sis assistències diàries, la degana destaca que "en qualsevol moment, si hi ha un esdeveniment o un reforç de fronteres, podem tornar a trobar-nos amb 20 detinguts en un dia".
Hilari concreta que, per assistir els afectats, els advocats sovint s'han de desplaçar diverses vegades en un mateix dia entre la Jonquera, Portbou i Figueres. "Hi ha dies que pots anar tres vegades a la Jonquera i tres a Portbou, passant-te el dia amunt i avall", detalla la degana.
Aquestes assistències inclouen la representació inicial dels detinguts, la redacció d'escrits d'al·legacions en un termini de 48 hores per evitar l'expulsió i, en molts casos, la preparació de recursos contenciosos administratius si la resolució a les al·legacions és desfavorable. En cas que finalment hagin d'arribar a judici, la degana recorda que es fa a Girona perquè al partit judicial de Figueres no hi ha jutjats contenciosos administratius.
Remuneració insuficient
La degana lamenta, però, que la remuneració dels advocats no està a l'alçada d'aquesta càrrega. Els professionals cobren una tarifa fixa per les primeres cinc assistències en una guàrdia de 24 hores, i a partir de la sisena, l'import es dobla, independentment de si fan 6 o 26 assistències. "Si fas 26 assistències, cobres el mateix que si en fas sis. Això no és just", critica Hilari, que reclama un sistema de pagament proporcional al nombre d'assistències.
A més, remarca que les despeses de desplaçament no estan cobertes, cosa que suposa un cost addicional per als advocats. La degana també apunta que, tot i que el torn d'estrangeria és considerat "un bon torn" per als advocats de Figueres per la seva regularitat, la retribució és insuficient en comparació amb la dedicació requerida. De fet, detalla que això passa, en general, a tot el torn d'ofici perquè, tot i que han anat millorant les condicions, encara estan lluny de remunerar adequadament la feina que implica la justícia gratuïta.
El Col·legi de l'Advocacia de Figueres té uns 75 professionals al torn d'estrangeria i prop de 100 en el de penal. La degana ressalta que, a més de comarca fronterera, l'Alt Empordà també és una destinació turística que multiplica la població durant els mesos d'estiu. Per això, situa que una altra especificitat a tenir en compte seria un complement per tenir lletrats d'ofici a les poblacions més turístiques durant la temporada.
