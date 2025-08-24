Figueres comprarà un terreny de grans dimensions per construir habitatge assequible
L'Ajuntament posa a concurs la compra de finques d'almenys 20.000 metres quadrats després d'una oferta de la Sareb al sector de l'Olivar Gran
La ciutat espera arribar el 2044 a la xifra de 3440 pisos disponibles
Carme Vilà
L’Ajuntament de Figueres ha obert la licitació per la compra d’un terreny de grans dimensions, mínim 20.000 metres quadrats, per a la construcció d’habitatge de protecció oficial amb un cost màxim de 600.000 euros. L’objectiu és anar avançant per incrementar el parc d’habitatge fins als 3.440 el 2044. Actualment n’hi ha 1.950. L’obertura del concurs es fa després que la Sareb hagi ofert dues finques que sumen 25.843 metres quadrats a l’Olivar Gran i per les quals l’Ajuntament ha ofertat 465.528 euros.
Els informes constaten la necessitat de buscar fórmules per disposar de més habitatge de protecció oficial. I per tant, s’han analitzat els diferents sectors de la ciutat on seria possible.
En primer lloc, amb relació a les previsions de nous habitatges s’especifica que es disposen de 1950. Que amb altres fórmules per obtenir-ne com per exemple la compra dels que surten a subhasta i que l’Ajuntament té preferència pel dret de Tanteig i Retracte de la Generalitat, només s’han pogut comprar tres finques el darrer any. També se n’obtindrien uns vuitanta amb la transformació del sector Galligans.
I hi ha la previsió també que en els anys vinents Incasòl executi habitatges al sector Costa Brava parc de les Aigües. Això suposaria incrementar entre 300 i 320 els habitatges. «Tanmateix, tot i aquest escenari, quedaran pendent, per assolir els objectius del Pla Territorial Sectorial d’Habitatge (TSJC), l’execució de 1.150 habitatges de protecció en l’horitzó del 2044». A finals del 2032 s’espera tenir-ne 2.638, i pujar fins als 3.335 el 2037.
La Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) ha ofertat prèviament finques. L’Ajuntament va iniciar converses amb propietaris i va sorgir aquesta oferta en terrenys del sector SUD 01 Hotel Ronda amb una superfície total de 25.843 metres quadrats de sòl i un preu ofert per l’Ajuntament de 465.528 euros. Es calcula que es podrien construir 240 habitatges. Formarien part de la Junta de compensació del sector amb el 35,72% de la propietat del sector.
Desenvolupar l'Olivar Gran
L’alcalde, Jordi Masquef, constata que per poder comprar s’ha de treure a concurs, però que el terreny al sector de l’Olivar gran «ens interessa, perquè podríem tirar endavant allà la redacció del pla parcial». Des de fa temps s’espera desenvolupar aquest sector on també es preveu construir el tercer pavelló.
Però davant l’oferta «es considera adient comprovar si poden existir altres terrenys de similars característiques» i alhora la «regulació del contracte d’adquisició» amb el concurs de terrenys». La compra es faria a càrrec de la partida del Patrimoni Municipal del Sòl i Habitatge del pressupost municipal.
L’informe tècnic emès per l’Àrea de Planificació Urbanística i Habitatge estableix que hi ha set sectors urbanitzables d’ús residencial (Hotel Ronda, Els Olivars Els Cendrassos Sud , Els Cendrassos Nord, carretera de Llers, Marca de l’Ham, i Ronda Nord.
Analitzats els àmbits es considera que hi ha tres sectors possibles. Un és el condicionat al trasllat de l’estació ferroviària. El segon un sector on ja es preveu l’obtenció de terrenys per part de l’administració local per mitjà d’expropiació (Galligans). I el tercer (PMU Fridasa) on els propietaris que van adquirir terrenys estan treballant amb propostes.
Masquef posa de manifest que la idea és «construir o qualsevol altra opció, posar terreny a disposició de la Generalitat perquè construeixi dins aquest pla dels 50.000 pisos». Malgrat el govern treballar per poder arribar a la xifra prevista a Figueres, constata que la Generalitat, «a través d’Incasòl disposa de molt de sòl urbà directe per construir habitatge» com el Parc de les Aigües. No és el cas del sector de l'Olivar Gran on s'ha de tramitar la redacció del pla parcial i la urbanització.
Figueres, com la majoria de poblacions, pateix la problemàtica de l’elevat preu del lloguer.
