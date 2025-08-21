Civisme
Figueres posa protecció al servei de neteja als barris del sector oest
L'Ajuntament va haver d'intervenir perquè rebien amenaces, i avui s'ha fet una visita als barris per comprovar que la situació s'ha normalitzat
L'Ajuntament de Figueres ha hagut de donar protecció policial als serveis de neteja viària per treballar als barris del Culubret i Sant Joan, segons han informat, davant les amenaces que rebien per part d'alguns veïns per fer la seva feina.
Avui, l’alcalde de Figueres, la regidora de Serveis Urbans i el gerent de l’empresa municipal de serveis, Fisersa, han acompanyat als serveis de neteja per comprovar que aquests poguessin realitzar la neteja amb normalitat.
Un cop gestionada la situació i gràcies també a la interlocució amb alguns dels representants de les respectives associacions veïnals, s’ha procedit a recuperar el servei de neteja habitual.
L’alcalde de Figueres, Jordi Masquef, qualifica la situació d’inadmissible i que “no podem permetre que els veïns honrats i cívics d’aquest barris hagin de viure en un espai brut i deixat per culpa d’uns quants.”
