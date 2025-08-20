Medi ambient
La neteja de recs a Figueres posa al descobert l’efecte contaminador de l’incivisme ciutadà
La feina de l’Ajuntament i Fisersa, amb l’ajut de l’ACA, es veu afectada pels abocaments constants de plàstics, deixalles i productes voluminosos
Per als caminants habituals que passen per la ronda Sud i els vianants ocasionals que hi transiten no ha passat desapercebuda la neteja de recs que l’Ajuntament de Figueres i Fisersa estan duent a terme en aquesta zona de la ciutat. Els treballs estan autoritzats i subvencionats per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i tenen com a objectiu deixar les lleres netes per a permetre el pas de l’aigua en cas de pluja.
Aquesta operació, però, ha deixat al descobert una altra realitat, com és l’existència d’una alta presència de plàstics i altres materials no degradables que han aparegut a la vista de tothom un cop les màquines han desbrossat aquests espais del rec del Mal Pas i les altres canalitzacions de terra a cel obert que hi deriven. La seva presència no és nova, fa anys que s’han anat acumulant en aquests punts essencials del drenatge d’aigües pluvials que provenen de diferents parts de Vilafant i Figueres. Aquesta acumulació de plàstics, residus sòlids i tovalloletes, són el fruit «de l’incivisme, de molta gent que llença les deixalles de qualsevol manera i no s’adona que acaben arribant al medi natural i poden generar greus problemes ambientals o taponar aquests recs quan l’aigua baixa amb força», explica la regidora de Medi Ambient, Núria Bartrolich.
L’any passat, amb una neteja que es va fer a la llera de la riera Galligans en el tram que va cap a Vilabertran, va passar el mateix. «A part del problema ambiental, també hi ha el cost econòmic. Els treballs que es fan estan pressupostats com toca i el problema arriba quan la feina està feta, però també s’han de retirar tots els residus i abocaments que apareixen i que estaven amagats en mig de la vegetació. Aleshores el tema es va resoldre amb una bona entesa entre el contractista i Fisersa, però no és això, l’incivisme ens està fent molt de mal i ens costa molts diners», afegeix Núria Bartrolich.
Un cost suplementari
Quan es presenten propostes de neteja a l’ACA amb memòries valorades per a fer neteges de recs, rius i rieres, els projectes acaben alterats per la presència d’aquests abocaments, que no estan tipificats en els treballs subvencionats, sovint fins i tot amb molts materials voluminosos i runes d’obres que no han anat a parar a la deixalleria o a l’abocador com tocaria. La regidora afegeix que «aquesta problemàtica també es fa extensiva en els solars buits. Ens hi hem trobat en el carrer Joan Arderius, en un terreny que hem fet desbrossar a la propietat, però un cop treta la vegetació han quedat moltes deixalles i ara hem de requerir-los de nou per a fer-les retirar». «L’incivisme ens costa car, el paguem entre tots i entre tots hem d’aturar-lo», diu Núria Bartrolich, i recomana «denunciar qualsevol abocament il·legal que veiem a la Guàrdia Urbana».
