Detingut a Figueres per entrar a robar en una benzinera i un restaurant de la ciutat la mateixa matinada

Agents dels Mossos d'Esquadra, en una imatge d'arxiu.

Redacció

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 32 anys que va entrar a robar en una benzinera i un supermercat de Figueres en poques hores de diferència. Els fets es van produir la matinada del 15 d'agost quan la policia va rebre l'avís que algú havia entrat a la benzinera, forçant una finestra lateral. De dins, l'arrestat es va emportar productes d'alimentació de tota mena i va marxar del lloc corrents. Poca estona més tard, els agents van rebre un nou avís de robatori, en aquest cas en un restaurant que es trobava proper a la benzinera a la qual s'havia entrat anteriorment. Els policies van comprovar com el sospitós s'havia emportat la caixa amb els diners de l'establiment i van iniciar una recerca per trobar el sospitós.

Pocs minuts després, els agents van trobar l'home amagat al costat de la porta posterior del restaurant amb un tornavís i la caixa que s'havia emportat del local i el van poder detenir. Gràcies a les imatges de les càmeres de videovigilància, es va poder relacionar el sospitós amb el robatori de la benzinera que s'havia produït poca estona abans. 

L'arrestat, que té diversos antecedents, ja ha passat a disposició del jutjat de guàrdia de Figueres.

