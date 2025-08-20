Detingut a Figueres per entrar a robar en una benzinera i un restaurant de la ciutat la mateixa matinada
Els Mossos el van trobar amagat a la sortida posterior d'un dels establiments i el van poder arrestar
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 32 anys que va entrar a robar en una benzinera i un supermercat de Figueres en poques hores de diferència. Els fets es van produir la matinada del 15 d'agost quan la policia va rebre l'avís que algú havia entrat a la benzinera, forçant una finestra lateral. De dins, l'arrestat es va emportar productes d'alimentació de tota mena i va marxar del lloc corrents. Poca estona més tard, els agents van rebre un nou avís de robatori, en aquest cas en un restaurant que es trobava proper a la benzinera a la qual s'havia entrat anteriorment. Els policies van comprovar com el sospitós s'havia emportat la caixa amb els diners de l'establiment i van iniciar una recerca per trobar el sospitós.
Pocs minuts després, els agents van trobar l'home amagat al costat de la porta posterior del restaurant amb un tornavís i la caixa que s'havia emportat del local i el van poder detenir. Gràcies a les imatges de les càmeres de videovigilància, es va poder relacionar el sospitós amb el robatori de la benzinera que s'havia produït poca estona abans.
L'arrestat, que té diversos antecedents, ja ha passat a disposició del jutjat de guàrdia de Figueres.
- Aquests són els municipis de l'Alt Empordà que disposaran de xarxa de fibra òptica pública a finals d’any
- On podràs aparcar a Figueres durant la Vuelta i l'Acústica? T'expliquem tots els detalls
- Els actors Jordi Boixaderas, Àngels Bassas i Maria Molins visiten la casa natal de Dalí, a Figueres
- Cuinar amb valors també és preservar: la mirada de Cala Jóncols al Cap de Creus
- Aquests són els pobles de l'Alt Empordà amb més màquines escurabutxaques
- La planta d'Empuriabrava ja pot dessalinitzar aigua per a la Costa Brava nord en cas d’emergència
- Alerta per fortes pluges a l'Alt Empordà
- La 'mà dura' de Masquef (i d'Orriols)