Mobilitat
On podràs aparcar a Figueres durant la Vuelta i l'Acústica? T'expliquem tots els detalls
Hi haurà quatre grans aparcaments excepcionals, amb capacitat per a 1.500 places, a la zona del recinte firal i al Parc de les Aigües
La setmana que ve Figueres serà l’escenari de dos grans esdeveniments: la contrarellotge per equips de la Vuelta Ciclista a Espanya (dimecres 27 d’agost) i la 22a edició del Festival Acústica (del dijous 28 al diumenge 31 d’agost). Per donar alternatives als veïns i acollir l’alt volum d’espectadors que es preveuen en ambdós casos, l’Ajuntament de Figueres ha habilitat quatre grans aparcaments excepcionals i gratuïts amb més de 1.500 places en total: tres terrenys a la zona del recinte firal (entre l’estació depuradora i el Wine Palace; al Clos de Fires -on s’ubica el Parc d’atraccions per les Fires i Festes de la Santa Creu- i a l’interior de la plaça Europa -on antigament se celebrava l’Embarraca’t-) i un a la zona del Parc de les Aigües (terreny del costat de l’Auditori dels Caputxins).
Tres aparcaments en el recinte firal
Els aparcaments de la zona del recinte firal són pensats per rebre, principalment, els espectadors que presenciïn la Vuelta i els que assisteixin al concert d’Oques Grasses (dissabte 30 d’agost) al nou espai del Figueres Acústica Arena, ubicat a l’aparcament del Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i amb capacitat per entre 15.000 i 20.000 espectadors. Aquests tres aparcaments, de terra, són: entre els carrers Vila-sacra i Vilanova de la Muga (entre l’estació depuradora (EDAR) i el Wine Palace); entre els carrers França i Itàlia (al Clos de Fires, el més ampli dels tres, on s’ubica el Parc d’atraccions per les Fires i Festes de la Santa Creu i que habitualment no està habilitat per aparcament) i a l’interior de la plaça Europa, on antigament se celebrava l’Embarraca’t per les Fires i Festes de la Santa Creu.
Un més al Parc de les Aigües
Pel que fa al Parc de les Aigües, s’habilitarà un aparcament addicional, al terreny que hi ha al costat de l’Auditori dels Caputxins (entrada per C/ Rec Arnau), pensat especialment pels veïns dels barris de la zona, sobretot per la Vuelta. Aquesta setmana s’està adequant el terreny i s’obrirà al públic ja aquest dijous 21 d'agost. A més, aquests dies es farà neteja, arranjaments i anivellaments a diferents aparcaments de terra de l’entorn del Parc de les Aigües. Cal recordar que per la Vuelta, al Parc de les Aigües des del dilluns 25 d’agost a partir de les 4 de la tarda fins el dimecres 27 al vespre no es podrà estacionar en carrers i aparcaments públics propers a l’Avinguda Costa Brava, que és on acaba la cursa. A l’aparcament del costat del monument dedicat a Lluís Companys (Avinguda Costa Brava amb C/ Calçada de Tapis) sí que s’hi podrà estacionar, però el dia de la Vuelta no es permetrà l’entrada ni sortida dels vehicles -a la nit quedarà obert. Tota la zona d’aparcament del Parc de les Aigües quedarà habilitada pels quatre dies de l’Acústica.
Els veïns del barri de l’Eixample tindran, com a aparcaments excepcionals més propers, el de l’Auditori dels Caputxins i el de l’estació depuradora. Part de l’aparcament a l’Eixample quedarà afectat per la Vuelta: no es podrà estacionar al C/ Compositor Abdó Mundi des del dilluns 25 d’agost a partir de les 4 de la tarda fins el dimecres 27 al vespre, i a l’aparcament paral·lel a la carretera de Llançà no es podrà entrar ni sortir amb el vehicle de 14 a 18.30 h el dia de La Vuelta.
Figueres també disposa d’altres aparcaments gratuïts. El més ampli i pròxim al centre és a l’antic camp de futbol del Far (C/ del Far amb Avinguda Vilallonga), amb capacitat per més de 500 vehicles després de l’ampliació.
