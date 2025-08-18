Tribuna
Figueres no pot perdre l'estació del centre
Defenso amb fermesa una proposta alternativa: mantenir les dues estacions i construir una connexió ferroviària entre les vies a l’altura del riu Manol
Figueres es troba en un moment clau pel que fa a la seva connectivitat ferroviària. El recent acord entre el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible d’Espanya i les administracions implicades planteja el desmantellament de l’estació de rodalies situada al centre de la ciutat i la concentració de tots els serveis ferroviaris -rodalies, regionals i alta velocitat- a l’actual estació de Vilafant. Aquest plantejament suposa una pèrdua important per a la ciutat, ja que elimina una infraestructura històrica, cèntrica i funcional, que connecta de manera directa amb la vida quotidiana de milers de persones de Figueres i l’Alt Empordà. A més obliga a obrir una nova ferida al territori construint una ronda nord ferroviària amb una reducció important del sòl agrícola del nord de la ciutat.
Una aposta clara
Com a arquitecte urbanista i gerent d’Urbanisme de l’Ajuntament de Figueres entre els anys 2008 i 2015, vaig tenir l’oportunitat de coordinar estudis que analitzaven alternatives al tancament de l’estació del centre. Aquests estudis apostaven per mantenir l’estació existent i soterrar les vies al seu pas per l’avinguda Vilallonga, eliminant així un pas a nivell que constitueix una barrera urbana i un punt de risc.
El desmantellament de l’estació del centre no només representa una pèrdua patrimonial i de funcionalitat urbana, sinó que també suposa una oportunitat desaprofitada de millorar el servei ferroviari a la ciutat.
Per aquest motiu, defenso amb fermesa una proposta alternativa: mantenir les dues estacions i construir una connexió ferroviària entre les vies a l’altura del riu Manol.
Aquesta intervenció permetria que els serveis de rodalies, venint des de Portbou, fessin una primera parada a l’estació del centre de Figueres, una segona a Vilafant -amb enllaç amb l’alta velocitat-, i posteriorment continuessin cap al sud, mantenint el recorregut habitual en direcció a Girona. El mateix passaria en sentit contrari, primera parada a Vilafant i segona parada al Centre de Figueres.
Aquesta proposta no és una utopia tècnica ni una reivindicació localista. És una solució eficient, viable i coherent amb els objectius de mobilitat sostenible i amb la necessitat d’apropar el transport públic a la ciutadania.
A més, cal emmarcar aquest debat dins de les directrius europees de transició ecològica i adaptació al canvi climàtic, que promouen activament el desenvolupament del ferrocarril com a mitjà de transport sostenible i baix en emissions.
En aquest context, eliminar una estació de tren al cor de Figueres és un contrasentit. Mentre moltes ciutats treballen per ampliar la seva xarxa ferroviària amb noves estacions, Figueres aniria en sentit contrari, empobrint la seva accessibilitat i el seu paper com a nucli vertebrador del territori.
Som a temps de rectificar
Encara som a temps de rectificar. Tenint en compte l’experiència acumulada, sabem que l’Estat espanyol incompleix de forma reiterada els seus compromisos d’inversió en infraestructures a Catalunya. Davant d’aquesta realitat, no podem permetre’ns renunciar a l’estació del centre basant-nos en promeses de futur incertes.
El primer pas a fer a curt termini és molt clar: construir la connexió ferroviària sobre el riu Manol al Pont del Princep i ampliar els serveis de rodalies, fent una nova parada a Vilafant, perquè siguin útils, accessibles i interconnectats.
Un cop garantit aquest servei eficient, serà el moment d’abordar amb rigor els projectes d’integració urbana i el soterrament de la línia, amb una visió a llarg termini que beneficiï realment la ciutat i els seus habitants.
*Xavier Ludevid va ser Gerent d’Urbanisme de l’Ajuntament de Figueres entre 2008 i 2015, amb els alcaldes SantiVila i Marta Felip.
