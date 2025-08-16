Entitat imprescindible
El Dofí consolida el lleure inclusiu sense tenir encara una seu estable a Figueres
El casal d’estiu de l’entitat ha tingut llista d’espera amb un extens programa d’activitats per a persones amb discapacitat intel·lectual
El Centre de Lleure El Dofí va néixer a Figueres el 1997. L’entitat va ser fundada per un grup de pares i mares que apostaven clarament per la inclusió dels seus fills, amb diferents discapacitats intel·lectuals, en les activitats socials. Va néixer de la mà de l’AMPA de l’escola Mare de Déu del Mont, per a especialitzar-se sobretot en l’àmbit del lleure i per generar activitats els caps de setmana i en temps de vacances.
El Dofí s’acosta al seu trentè aniversari amb un rumb fix i unes activitats consolidades, sobretot pel que fa al casal d’estiu. El d’aquest any té lloc a les instal·lacions de l’escola Parc de les Aigües, cedida per l’Ajuntament de Figueres amb aquesta finalitat. Tant al juliol com a l’agost s’han cobert les vint-i-quatre places de cada torn, la màxima disponibilitat que té el casal. Unes quantitats que no cobreixen la demanda real de les famílies empordaneses. "Com ens passa sovint, tenim llista d’espera, perquè la demana és més alta que la nostra disponibilitat, que és la que és", expliquen Marta Comas i Laia Ribera, presidenta d’El Dofí i coordinadora del casal, respectivament.
Els assistents estan repartits en tres grups, segons l’edat. L’atenció és a càrrec d’un nombrós grup de monitors que, com passa també amb les activitats de la resta de l’any, tenen regularitzada la seva presència, bé com a contractats, bé com a voluntaris. Cada monitor té a càrrec seu entre un i tres participants, en funció el seu grau d’autonomia.
"La volta al Món"
"El casal d’aquest any té com a lema La volta al Món. Cada setmana l’hem dedicada a un continent diferent, fent tallers, treballem amb música i activitats sensorials. Un cop a la setmana, tots junts anem a la piscina de la zona esportiva. El desplaçament el fem amb els autobusos del transport públic de Fisersa", explica Laia Ribera.
Les sortides també inclouen un viatge amb tren fins a Colera, per anar a la platja, tal com van poder fer dimecres passat.
Que el casal d’estiu es faci a l’escola del Parc de les Aigües obeeix a dos motius ben clars: "Un, el principal, és que no tenim seu pròpia. L’altre és que ens cal un espai completament adaptat, i aquest ho és", diu Marta Comas. El Dofí va estar molts anys hostatjat a l’edifici del Consell Municipal de Vilatenim, on hi havia una carpa polivalent en el pati que li era molt útil, però que no complia els requisits administratius pertinents. Després va llogar un local al carrer Calçada dels Monjos, però l’entitat no tenia prou recursos per a destinar els seus migrats ingressos a aquest tema.
Suport extern
Marta Comas deixa clar que "som una entitat sense ànim de lucre, depenem molt dels suports i les col·laboracions que rebem. Ingressem diners amb activitats puntuals com la quina de solidària, les parades de flors per Sant Jordi, la barraca del Rampell, ajuts directes com el que ens va donar la Fundació Reale, de la Fundació la Caixa o d’activitats puntuals com la de les Tintoreres de Llançà. La nostra despesa és molt gran i rebem molt pocs diners de les administracions públiques, malgrat que la nostra feina és imprescindible per als usuaris i les seves famílies".
El cost de funcionament del casal ho diu tot: 47.000 euros, una quantitat que representa el 80% del pressupost anual d’El Dofí.
Marta Comas i Laia Ribera aprofiten per a fer una crida a tota la gent que es vulgui implicar en aquest projecte, "necessitem persones voluntàries que ens ajudin a seguir fent possible el lleure inclusiu per a persones amb diversitat funcional". Ambdues són un bon exemple, van arribar a l’entitat per vocació, sense cap vinculació familiar amb usuaris del Centre.
Amb vocació comarcal i suport directe a les famílies
Malgrat que són molt pocs els ajuntaments que donen suport al Centre de Lleure El Dofí a part del de Figueres, l’entitat té vocació comarcal i, de fet, acull usuaris procedents de diferents municipis.
L’actual equip de Govern de Figueres ha mostrat la seva voluntat de trobar una seu estable per a El Dofí. Entre les opcions, hi havia un dels antics locals de la colònia d’aviació, però la proposta no va prosperar i la recerca continua. A l’hivern, El Dofí utilitza espais de l’escola Salvador Dalí, La Salle i el Jardí. També les instal·lacions esportives municipals, on participen en els equips adaptats del CB Adepaf i la UE Figueres.
Marta Comas posa èmfasi en un aspecte d’El Dofí que, de portes en fora, potser no es té prou en compte: "Les nostres activitats de lleure tenen una doble lectura. Les fem a l’estiu, per Setmana Santa, els dijous (esports) i divendres (teatre) i dissabtes, amb sortides per la ciutat i altres pobles. Un cop cada trimestre fan sortides rotatòries a diversos indrets. Totes aquestes activitats també suposen un moment de descans o de temps lliure per a les famílies. Les persones que tenen cura dels nostres usuaris també necessiten temps per a elles".
Des d’un primer moment, El Dofí ha volgut "oferir un lleure de qualitat, sota les premisses de l’autonomia, l’empoderament i la inclusió social de les persones amb discapacitat intel·lectual. A través del lleure inclusiu, vetllem per la igualtat d’oportunitats perquè creiem en una societat inclusiva".
