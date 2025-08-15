Història

Les lones del carrer Besalú de Figueres tenen el seu precedent en els tendals de fa un segle

La iniciativa promocional del 2025 té un lligam històric amb la ciutat comercial de principi dels segle XX

El carrer Girona, a principi de segle XX, vist des de la placeta baixa de la Rambla

El carrer Girona, a principi de segle XX, vist des de la placeta baixa de la Rambla / Arxiu

Santi Coll

La col·locació de lones promocionals amb imatges de Dalí al carrer Besalú per part de l'àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Figueres ha tingut un bon impacte promocional i, al mateix temps, més d’un s’ha sorprès que el govern local hagi parlat de la seva utilitat com a refugi climàtic.

Una de les lones modernes instal·lades en el carrer Besalú

Una de les lones modernes instal·lades en el carrer Besalú / Ajuntament

L’expressió és molt moderna, però els nostres avantpassats ja utilitzaven lones i tendals per a generar ombra, a l’estiu, en el Rovell de l’Ou de Figueres, com ho demostren les diverses imatges que es conserven dels primers anys del segle XX.

El carrer Girona de Figueres, a principi del segle XX

El carrer Girona de Figueres, a principi del segle XX / Arxiu / Comptoir

N'hi ha que ens mostren el carrer Girona, vist des de la placeta baixa de la Rambla, amb gent mudada, passant sota els tendals de les botigues. Les fotografies antigues són una màquina del temps que ens permet veure que tot torna i quasi res és nou quan es tracta d'aprofitar l'enginy per a generar benestar.

El carrer Besalú dedicat a Joan Matas

El carrer Besalú, en aquell temps dedicat al polític Joan Matas, els tendals eren ben presents, com també s'instal·laven a altres carrers cèntrics i comercials, com el de Peralada, l'inici del carrer de la Jonquera, el carrer Sant Pere o el carrer de Vilafant.

El carrer Besalú vist des de la plaça de l'Ajuntament de Figueres

El carrer Besalú vist des de la plaça de l'Ajuntament de Figueres / Arxiu

Tenint en compte que Salvador Dalí i Domènech va néixer el 1904, és ben probable que de jove hagués viscut la presència d'aquests tendals comercials i que avui, un segle després, ell protagonitza amb fotografies en blanc i negre captades per Melitó Casals, Meli. La instal·lació del carrer Besalú és una prova pilot que s'allargarà fins al mes d'octubre. L'Ajuntament té la voluntat de fer-la extensiva a altres carrers, l'any vinent.

