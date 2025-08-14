Fonts
El xiprer dalinià i la font de la plaça d'Ordis de Figueres tornen a brollar
Donen continuïtat a la reobertura dels equipaments públics tancats durant la sequera
Des d'aquesta setmana, les fonts ornamentals del xiprer dalinià del Ral·li Sud i la font de la plaça Vila d'Ordis de l'avinguda Salvador Dalí de Figueres tornen a brollar. L'empresa supramunicipal Fisersa ha posat en marxa els seus dispositius d'aigua per donar continuïtat a la reobertura dels equipaments ornamentals de la ciutat que havien estat aturats durant la sequera. Els primers a posar-se en marxa van ser els de la Font Lluminosa de la plaça Ernest Vila, la de la plaça de la Palmera i la del passeig Nou, a l'escalinata d'entrada al Parc Bosc. La intenció municipal és que totes les fonts ornamentals tornin a funcionar, tres anys després d'haver-los tancat.
