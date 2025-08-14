Successos

L'incendi d'un quadre elèctric deixa sense llum un edifici a la Marca de l'Ham de Figueres

L'incident ha afectat dinou habitatges sense que hi hagi hagut ferits

Imatge general del carrer Lleó de la Marca de l'Ham.

Santi Coll

Figueres

Un incendi en un quadre elèctric ha deixat sense llum dinou habitatges d'un edifici del carrer Lleó de la Marca de l'Ham de Figueres. L'incident ha ocorregut la nit d'aquest dimecres i no hi ha hagut ferits, segons expliquen fonts municipals.

Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat efectius dels Bombers, el SEM, la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra. L'empresa COMSA ha dut a terme una connexió provisional per a substituir la instal·lació general. Els veïns han pogut tornar a casa sense que hagi calgut cap desallotjament. Les causes del foc no s'han donat a conèixer.

