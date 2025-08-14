Successos
L'incendi d'un quadre elèctric deixa sense llum un edifici a la Marca de l'Ham de Figueres
L'incident ha afectat dinou habitatges sense que hi hagi hagut ferits
Un incendi en un quadre elèctric ha deixat sense llum dinou habitatges d'un edifici del carrer Lleó de la Marca de l'Ham de Figueres. L'incident ha ocorregut la nit d'aquest dimecres i no hi ha hagut ferits, segons expliquen fonts municipals.
Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat efectius dels Bombers, el SEM, la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra. L'empresa COMSA ha dut a terme una connexió provisional per a substituir la instal·lació general. Els veïns han pogut tornar a casa sense que hagi calgut cap desallotjament. Les causes del foc no s'han donat a conèixer.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El meu avi', un convidat sorpresa i més de 7.000 persones a la Platja: així ha estat la Cantada d'Havaneres de l'Escala 2025
- Els millors llocs per veure les llàgrimes de sant Llorenç a l'Empordà
- L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, demana l''expulsió' dels multireincidents estrangers i 'mà dura' per als nacionals
- La casa dels famosos a Cadaqués
- Una persona ferida en un incendi a l'exterior d'una granja a Peralada
- Una compra estratègica per a 'rellançar' el Museu del Joguet de Catalunya a Figueres
- A la vida et passen coses dolentes, però caus, t’aixeques i tires endavant
- El primer 'vending' de l'Empordà amb pizzes casolanes s'inaugura a Roses