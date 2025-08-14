Millora urbana
Els dos trams de la pujada del Castell de Figueres estaran en obres al mateix temps
L’Ajuntament ha superat tots els tràmits per a iniciar els treballs del passeig de la part alta
Tindrà un nou arbrat i més espai per als vianants per a facilitar l’accés a la fortalesa i l’àrea esportiva
Mentre els treballs de reforma del tram urbà de la pujada del Castell, entre la Rambla i la Torre Galatea, continuen el seu camí, l’Ajuntament de Figueres ha anunciat que d’aquí a poques setmanes, al setembre, es posaran en marxa els treballs de millora d’una part de la pujada que va des de l’avinguda Salvador Dalí cap a la fortalesa.
Ambdues obres són finançades pels fons europeus Next Generation i tenen un termini d’acabament que ha de complir els terminis previstos per a no perdre l’aportació econòmica assignada. En el cas del tram urbà, la durada prevista de les obres és d’un any i haurien d’estar acabades el març de 2026, amb la qual cosa es donarà la circumstància que les dues parts de la pujada estaran en obres al mateix temps, juntament amb la recta final de la reforma del carrer Lasauca, si no sorgeix cap contratemps.
Dos milions d'inversió en conjunt
La inversió d’aquest projecte a la part urbana és d’1.646.323,23 euros, una part finançats pels fons Next Generation (37,2 %) i la resta per fons propis de l’Ajuntament de Figueres.
Segons ha informat el Govern municipal, els treballs d’aquest segon tram estan pressupostats en 461.908,86 euros, el 62,8% dels quals són finançats amb fons europeus. Les obres s’allargaran quatre mesos amb la previsió que estiguin finalitzades entre el desembre d’aquest any i el gener de 2026.
La part més rellevant del projecte està encaminada a facilitar el pas de vianants amb un nou passeig arbrat amb xiprers i avellaners. També s’adequarà el mobiliari urbà i la senyalització, i se soterrarà el cablejat de serves existent. Aquesta obra es dividirà en dues parts, adjudicades a les empreses Constraula i a Coaypa Obres i Serveis.
Des de la primavera passada, l’Ajuntament va habilitar noranta places d’aparcament a la pujada del Castell, que són molt utilitzades per residents i turistes.
- El meu avi', un convidat sorpresa i més de 7.000 persones a la Platja: així ha estat la Cantada d'Havaneres de l'Escala 2025
- La casa dels famosos a Cadaqués
- El testimoni d'una mare de dos joves amb una malaltia mental i addicció a les drogues: 'De vegades és la teva vida o la seva
- Els millors llocs per veure les llàgrimes de sant Llorenç a l'Empordà
- Agenda de la setmana de l'11 al 17 d'agost a l'Alt Empordà
- Comiat a Maria Teresa Ivars, mestra vocacional de llarg recorregut al Sant Pau de Figueres
- Una persona ferida en un incendi a l'exterior d'una granja a Peralada
- El primer 'vending' de l'Empordà amb pizzes casolanes s'inaugura a Roses