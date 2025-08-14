Ajuts

Figueres destina 5.000 euros en ajudes per a joves de la ciutat que es desplacen a estudiar fora

Els ajuts en abonaments mensuals o similars del transport públic van destinats a estudiants d’entre 16 i 25 anys

Les ajudes de Figueres són per abonaments de tren o bus.

L’Ajuntament de Figueres destina 5.000 euros en una línia de subvencions per a joves estudiants usuaris del transport públic (tren i bus interurbà), amb ajudes per un valor màxim del 40% de l’import dels abonaments. El govern municipal va recuperar, l'any passat i després de dos anys, les ajudes que va començar a impulsar el 2014.

Les ajudes en abonaments mensuals o similars del transport públic van destinades a estudiants d’entre 16 i 25 anys que s’hagin desplaçat diàriament fora de Figueres durant el curs 2024-25.

L’ajuda màxima és d’un 40% pels abonaments en els busos interurbans i en els trens de mitjana distància i regionals de Rodalies de Catalunya, i d’un 30% en els trens d’alta velocitat (AVE-Avant). S’hi podran presentar estudiants de grau mitjà o superiors, tant en universitats com en centres equiparables, que estiguin empadronats a Figueres. El termini per a presentar sol·licituds serà del 15 d’agost al 20 de setembre

