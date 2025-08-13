Patrimoni cultural
Una compra estratègica per a "rellançar" el Museu del Joguet de Catalunya a Figueres
La decisió de l’Ajuntament de Figueres d’adquirir l’edifici del carrer Sant Pere, adjacent a l’antic Hotel París, va més enllà d’una operació immobiliària
Ningú com Josep Maria Joan i Rosa sabia que quan la corda d’un joguet s’acaba, aquest s’atura i deixa de funcionar. "La immobilitat és dolenta", solia dir. Per això va escollir la baldufa com a símbol de la seva col·lecció, encara que la corda, en aquest cas, fos del tot de mobilitat manual.
Aquests darrers anys, ell i la seva esposa, Pilar Casademont, la filla Anna, juntament amb els seus col·laboradors i els còmplices més directes del Patronat de la Fundació que van crear -i que ara tresideix Anna Joan Casademont-, han anat teixint el disseny del futur del Museu del Joguet de Catalunya a Figueres (MJC). Una caixa de joguines que van obrir per primer cop al públic un llunyà 18 de juny de 1982, a la primera planta de l’antic Hotel París de la Rambla. Aquell primer pas es va consolidar el 12 de desembre de 1998 quan va néixer l’actual Museu del Joguet. L’esforç de les administracions, especialment el de l’Ajuntament de la ciutat i la Generalitat, i l’ajut dels membres del Patronat de la Fundació, van donar peu a un museu únic, especial.
En aquest full de ruta del futur del MJC hi ha un capítol especial dedicat a la necessitat de disposar de més espai. En el seu moment, quan es va produir l’operació immobiliària facilitada per Lluís Duran i que va permetre l’adquisició de les plantes superiors de l’antic Hotel París, en van quedar exclosos els locals dels baixos de l’edifici, pel seu elevat valor comercial, exceptuant el rebedor de l’escala d’accés del carrer Sant Pere, on també es va instal·lar la sempre insuficient, però impagable sala oberta.
Un petit local llargament desitjat
Just al costat, en va quedar un petit local, que ha estat motiu de desig del Museu des del primer dia. Aquest és el punt de partida que ens ajuda a entendre l’abast de l’operació que l’Ajuntament de Figueres acaba d’iniciar amb els hereus de Dolors Fort, Lolita. El consistori ha aprovat, per unanimitat, la provisió econòmica per a l’adquisició de l’edifici de tres plantes del número 3 del carrer Sant Pere, de la seva propietat, en una operació que inclou el desitjat local dels baixos de l’antic Hotel París.
El cost total de la compra és de 370.000 euros, que es pagaran en tres anualitats, una de 90.000 euros i dues més de 140.000. L’acord ha arribat poques setmanes després de la defunció de Josep Maria Joan, però ens va deixar sabent que la compra estava ben encarrilada, tal com li havia fet saber l’alcalde Jordi Masquef. Aquesta negociació ve de lluny, de l’anterior mandat, i s’ha tancat ara quan les dues parts han arribat a l’acord definitiu de compravenda: "Hi guanya la ciutat", assegura l’alcalde.
Aquesta adquisició no té cap altre objectiu que impulsar el Museu cap al futur. "En molts aspectes, l’actual disponibilitat d’espai s’havia quedat curta i això afectava de ple l’evolució natural i planificada de la col·lecció", explica Pep Canaleta, el director. Ell també forma part de la Comissió Delegada del Patronat, que presideix Jaume Guillamet des de 2021, i que ha tingut molt a veure en aquesta planificació de futur.
L’adquisició de l’edifici i la incorporació del local annex han de respondre a aquests objectius per resoldre les mancances actuals. Guanyar metres quadrats ha de permetre donar una ubicació més adient al centre de documentació i aportar una nova lectura dels espais existents, de manera que es pugui donar visibilitat a les cultures del món, mostrar més i millor les noves tecnologies o exposar les nombroses donacions importants que ha anat rebent la col·lecció, entre altres propòsits.
"Hi ha molts temes sobre la taula, com ara que no disposem d’una ubicació adequada per als tallers i les activitats que organitzem", detalla Pep Canaleta, sense amagar que "l’ampliació de la sala d’exposicions temporals i poder portar la botiga als baixos ens ajudaria molt en tots els sentits.Part del nostre finançament econòmic depèn sobretot de les entrades i les vendes, i tenir botiga a peu de carrer seria un gran pas endavant".
Ara caldrà redactar el projecte per poder aprofitar tot aquest espai per a quan l’adquisició estigui formalitzada. "Des del Museu del Joguet estem molt agraïts i contents d’aquest important pas que acaba de fer l’Ajuntament. Ens ha d’ajudar a aconseguir el seu rellançament, és una col·lecció única, que va creixent i que és patrimoni de tots". Un bon cop de corda, perquè la baldufa continuï girant.
