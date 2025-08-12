Estiu 2025
Episodi de calor extrema: aquests són els refugis climàtics habilitats a Figueres
L'Ajuntament n'ha posat a disposició un total de set aquest estiu
Aquesta setmana vivim dies de calor intensa. Quan les temperatures s’enfilen, el nostre cos ha de treballar de valent per mantenir estable la temperatura interna. Si no ens protegim, podem patir problemes greus com la deshidratació, el cop de calor o l’agreujament de malalties cròniques. Les persones més vulnerables són els infants, la gent gran, les dones embarassades i aquelles amb malalties cardiovasculars o respiratòries, tot i que la calor extrema pot afectar tothom.
Per això, és molt important que les institucions posin a disposició de la ciutadania refugis climàtics, perquè protegeixen la salut i garanteixen l’equitat. I és que, en definitiva, són espais clau per oferir temperatures agradables i segures durant episodis de calor extrema. A Figueres, l’Ajuntament n’ha habilitat un total de set aquest estiu.
Són els següents:
- Església de Sant Pere (C/ de l’Església, 8. Horari: de 9 a 19 h)
- Centre Cívic Creu de la Mà (Plaça Remei Bosch. Horari: de 9 a 13.30 h — dilluns a divendres, excepte festius)
- Centre Cívic Joaquim Xirau (C/ de Vilatenim, 45. Horari: de 9 a 13.30 h — dilluns a divendres; dimecres de 9 a 21 h — excepte festius)
- Biblioteca Fages de Climent (Plaça del Sol, 11. Horari: de 9.30 a 13.30 h i de 15.30 a 19.30 h — dilluns a divendres, excepte festius)
- Piscines municipals (C/ Glòria Compte. Horari: de 10 a 20 h)
- Seu del Consell Municipal de Vilatenim (C/ Nou, 9 — Vilatenim. Horari: de 8.30 a 14.30 h — dilluns a divendres, excepte festius)
- Museu de l’Empordà (Rambla, 2. Horari: de dimarts a dissabte, de 10 a 19 h; diumenges i festius, de 10 a 14 h)
